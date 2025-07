Ana Marcela Cunha fica fora do pódio na estreia do Mundial de Singapura

Após os adiamentos devido à qualidade da água na praia de Sentosa, as disputas de águas abertas no Mundial de Singapura começaram na madrugada desta quarta-feira (16), com as provas de 10km masculina e feminina. Principal nome da Seleção Brasileira, a campeã olímpica Ana Marcela Cunha terminou com o sexto lugar.

A brasileira concluiu a distância em 2h09min21s90, a um minuto e meio de diferença da campeã, a australiana Moesha Johnson. A italiana Ginevra Taddeucci e Lisa Pou, de Mônaco, completaram o pódio, com prata e bronze. Apesar de Ana Marcela já somar sete medalhas de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos, nenhuma delas veio na distância de 10km.

— Eu tô muito contente, muito orgulhosa da minha trajetória desde 2006 em Campeonatos Mundiais brigando por medalha. É como uma final, é um sexto lugar, não deixa de ser um bom resultado. Eu sei que a torcida é grande e espera muito mais da gente, mas eu tô feliz - avaliou Ana Marcela.

Viviane Jungblut, em sua sexta participação no Mundial de Esportes Aquáticos, terminou a prova em 17º lugar. Assim como Ana Marcela Cunha, ela também volta a competir ainda nesta semana, com as provas de 5km, revezamento misto e sprint 3km.

Estreantes fora do top-10

Antes da prova feminina, os homens caíram na água para a disputa da prova dos 10km, e o Brasil contou com duas novidades na delegação que foi ao Mundial de Singapura. Os estreantes Luiz Felipe Loureiro e Matheus Melecchi ficaram com o 20º e 28º lugares, respectivamente.

O próximo desafio nas águas abertas será a prova dos 5km, prevista para acontecer nesta quinta-feira (17), a partir das 8h30 (horário de Brasília), com a disputa feminina e, na sequência, com a prova masculina.

Provas aconteceram na Ilha Sentosa após adiamentos (Foto: Divulgação/ CBDA)

O Mundial de Esportes Aquáticos

Principal competição do ano, o evento terá disputas de natação, águas abertas, polo aquático, nado artístico, e saltos ornamentais, sendo que cada modalidade segue um cronograma específico. As disputas em Singapura duram até o dia 3 de agosto, com o encerramento das provas de natação e saltos ornamentais.