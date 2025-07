Campeã olímpica critica organização do Mundial de Singapura: ‘Brincadeira’

A estreia das águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura aconteceu, na madrugada desta quarta-feira (16), após dois adiamentos causados pela qualidade da água da Ilha Sentosa, local de disputa da modalidade. Ao concluir a prova dos 10km, a campeã olímpica Ana Marcela Cunha desabafou sobre as condições da organização do evento e as incertezas enfrentadas pelos atletas.

Ana Marcela Cunha fica fora do pódio na estreia do Mundial de Singapura

— Quando eu bati ali (na chegada) foi um alívio. A gente tá há 36 horas aí, parece que é uma brincadeira até com os próprios atletas. Primeiro a preocupação era com o calor, a água quente, e depois, do nada, uma água com qualidade a desejar. Lógico que a gente não se importa com isso, mas é toda uma preparação feita, óbvio que pra tudo mundo igual, provavelmente as três primeiras se prepararam até mais - declarou.

A princípio, o alerta levantado pela World Aquatics foi em relação à temperatura da água, que estava muito próxima ao limite de 31 graus às vésperas da competição, prevista para começar na manhã da última terça-feira (15), noite de segunda-feira no Brasil. Porém, o primeiro adiamento veio devido à qualidade da água, com as provas de 10km sendo transferidas para o dia seguinte.

Ana Marcela Cunha foi a sexta colocada na prova de 10km (Foto: Divulgação/ CBDA)

A brasileira Viviane Jungblut, que terminou a prova dos 10km na 17ª colocação, também opinou sobre as adversidades da prova, especialmente com relação à temperatura da água.

— Realmente é uma temperatura muito alta, a gente não tá tão acostumada. Até no verão a gente treina parecido, mas é treino. Sabia que ia ser uma prova dura, sinto bastante o calor, mas na nossa modalidade a gente tem que estar preparada, a prova foi adiada duas vezes e a gente tem que estar sempre preparado pra adversidade - declarou a atleta.

O Mundial de Esportes Aquáticos

Principal competição do ano, o evento terá disputas de natação, águas abertas, polo aquático, nado artístico, e saltos ornamentais, sendo que cada modalidade segue um cronograma específico. As disputas em Singapura duram até o dia 3 de agosto, com o encerramento das provas de natação e saltos ornamentais.