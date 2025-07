WSL adia quartas de final devido às condições do mar

As quartas de final da WSL foram adiadas, novamente, devido às condições do mar em Jeffreys Bay, na África do Sul. As baterias estavam marcadas para a última segunda-feira (14), foram remarcadas para terça (15) e novas chamadas estavam previstas para a madrugada desta quarta (16), quando o mar prometia melhora. No entanto, a água não colaborou, e a próxima chamada está marcada para a manhã desta quinta-feira (17).

As condições esperadas eram de ondas na casa dos quatro a seis pés (entre 1,2m e 1,8m) e vento terral, mas não foi o que se viu em Jeffreys Bay nesta manhã. O evento ainda não recebeu condições clássicas, e a maioria das baterias foi disputada em um mar pequeno.

Brasileiros seguem vivos nas quartas de final da WSL

O surfista Yago Dora conquistou a primeira posição provisória no ranking mundial de surfe ao se classificar para as quartas de final da etapa de Jeffreys Bay. O paranaense venceu o confronto brasileiro contra João Chianca por 14,57 a 13,67 pontos. Ítalo Ferreira perdeu sua bateria e se despediu da competição.

➡️ Tubarão interrompe disputa da repescagem na WSL em J-Bay

Filipe Toledo também avançou às quartas ao superar o havaiano Barron Mamiya por 14,97 a 10,60 pontos. O paulista, que iniciou a etapa na nona posição, subiu para oitavo no ranking e manteve suas chances de classificação para o Finals. Tricampeão em J-Bay, Filipinho demonstrou domínio desde o início, ao somar 8,67 pontos em duas ondas iniciais, com 5,50 na melhor delas.

No feminino, Luana Silva foi derrotada pela australiana Isabella Nichols e pela havaiana Bettylou Sakura Johnson na primeira bateria da etapa em Jeffreys Bay, e precisou seguir para a fase de repescagem. A surfista não conseguiu pegar boas ondas e acabou com apenas 9,43 pontos.

