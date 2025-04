Os fãs de João Fonseca, certamente, se lembram de Mariano Navone. Em 2024, no Rio Open, o argentino foi o algoz do brasileiro nas quartas de final. Mas, em fevereiro deste ano, o número 1 do Brasil deu o troco, salvando dois match-points em Buenos Aires.

Pois, nesta terça-feira (15), Navone , número 70 do mundo, aos 24 anos, venceu mais uma batalha, dessa vez no saibro do ATP 500 de Munique: 2/6, 6/4 e 7/6 (5), contra o canadense Felix Auger-Aliassime (19º).

Nas oitavas de final, o tenista argentino, que busca o primeiro título na carreira, vai medir forças contra o experiente belga David Goffin (ex-top 7 e atual 52º), de 34 anos, em confronto inédito.

João Fonseca foi campeão após superar o argentino

Em fevereiro, o duelo contra Navone, vencido por 3/6, 6/4 e 7/5, nas quartas de final, foi o mais dramático na campanha do primeiro título de ATP de João Fonseca. E, também, seu mais longo até hoje como profissional: 2h54m.

Já na edição de 2024 do Rio Open, o argentino surpreendeu o então jovem de 17 anos, por 2/6, 6/3 e 6/3, e só parou na decisão, superado pelo compatriota Sebastian Baez. Na edição deste ano, Navone voltou a perder para o mesmo adversário, só que na segunda rodada no saibro carioca.

Além dessas duas partidas acima, João Fonseca e Navone também se enfrentaram no Challenger de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 2022, com vitória do brasileiro, então com 16 anos, por 6/3, 1/6 e 7/6. No vídeo abaixo, lances da partida no torneio gaúcho.

Curiosamente, na partida em São Leopoldo, o tenista carioca também salvou dois match-points, como na batalha na capital argentina.