João Fonseca e mais um brasileiro são confirmados em Roland Garros

A lista oficial de Roland Garros foi divulgado nesta terça-feira com a presença de João Fonseca e mais um brasileiro, Thiago Monteiro. Os dois participarão da chave principal do segundo Grand Slam da temporada e único major disputado no saibro. O torneio começa no próximo dia 25 de maio.

João Fonseca, número 59º do mungo, entrou direto pela primeira vez em um torneio do Grand Slam e fará sua estreia na chave principal. Em 2023, ele disputou o juvenil e foi até as quartas de final.

Fonseca disputará o segundo Grand Slam da carreira depois de avançar do quali do Australian Open. Em Sidney, o atleta se tornou o mais jovem brasileiro a disputar um Slam e, também, mais jovem a vencer uma partida. Ele derrotou o top 10 Andrey Rublev, em três sets, e caiu na segunda rodada, diante do italiano Lorenzo Sonego em cinco sets.

Outro brasileiro pode se juntar a João Fonseca e Thiago

O Brasil teve confirmado no masculino Thiago Monteiro, 93º, que tem seis participações na chave principal com quatro vitórias e seis derrotas. Thiago Wild, 112º, ficou de fora e terá que jogar o quali que deve ter lista anunciada dentro de duas semanas. Ele pode ser o terceiro brasileiro a se juntar a João Fonseca e Thiago em Roland Garros.

Quem mais disputará Roland Garros

A lista aparece com todos os 101 melhores do mundo e ausência apenas do chinês Juncheng Shang por lesão. Jannik Sinner, semifinalista de 2024, lidera a lista com Carlos Alcaraz, atual campeão, Alexander Zverev e Novak Djokovic como destaques. Entraram com ranking protegido os americanos Reilly Opelka e Jenson Brooksby, o austríaco Sebastian Ofner e o finlandês Emil Ruusuvuori.

