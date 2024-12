Norris vê México como virada e cutuca: ‘Nem tudo que Verstappen faz é perfeito’

A temporada de 2024 foi a primeira em que Lando Norris disputou o título da Fórmula 1, mas acabou superado por Max Verstappen, que chegou ao tetracampeonato. O britânico, que encerrou o ano vencendo o GP de Abu Dhabi, relembrou de algumas disputas contra o neerlandês, como o duelo no GP da Cidade do México, que gerou bastante repercussão e uma punição pesada para o representante da Red Bull.

Ainda na parte inicial da corrida, Verstappen tentou se defender do ataque de Norris. Nas duas vezes, excedeu o ponto. Especialmente na segunda, o neerlandês foi responsável por tirar o piloto da McLaren de um modo grosseiro da pista. A direção de prova, por cada uma dessas manobras, deu 10s de punição ao #1 — no total, Max ficou 20s parado nos boxes durante a troca de pneus.

Norris também lembrou de outro momento na reta final da temporada, no GP dos Estados Unidos, disputado em Austin. Durante a disputa do terceiro lugar da corrida, o #4 tentou de algumas formas a ultrapassagem. Quando decidiu, de fato, ultrapassar Verstappen, acabou fora da pista e tomou 5s por ter conseguiu a manobra utilizando a área fora da pista.

Ainda sobre o assunto disputas com Verstappen, Norris ainda sugeriu que evitou por diversas vezes uma batida entre os dois durante a temporada 2024 da Fórmula 1. Vale lembrar que no GP da Áustria, ambos colidiram. O neerlandês teve o pneu furado, levou 10s de punição no tempo final da corrida, e terminou em quinto, já o piloto da McLaren abandonou na sequência — a vitória caiu no colo de George Russell, que era o terceiro, bem distante deles, no momento do acidente.

- Foi contra Max. Duelar contra ele é sempre complicado, independente da situação. Ninguém se diverte contra Verstappen. Talvez o México tenha sido o ponto de virada para ver que nem tudo o que ele faz é perfeito - falou Norris.

Lando Norris, da McLaren, venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

- Quando falamos de Austin, ali na curva 12, a maioria das pessoas e também do grid discordam da punição que levei. Talvez os dois, mas não só um (deveria ter sido sancionado). Bem, são pequenos casos, mas que não fizeram eu deixar de acreditar em mim. Foi um duelo contra um dos melhores do mundo - continuou.

- Do lado de fora, não dá para ver que se eu fizesse certas coisas, nós dois teríamos batido. Quem está vendo do lado de fora não tem ideia do que é necessário [fazer] e que tem momentos que são necessários aceitar que a disputa foi perdida. Esse é o caso - completou Norris.

Um dos responsáveis pela conquista do Mundial de Construtores para a McLaren após 26 anos, mas vice-campeão com 63 pontos a menos que Verstappen, Norris relembrou que não tinha um equipamento competitivo no início do campeonato, mas que terminou o ano entendendo ter o necessário para disputar o título no futuro.

- Perdemos muitos pontos nas primeiras seis ou sete corridas do ano. Estava em uma situação que não tinha condições de ganhar o quanto queria e precisava. Não estou usando isso como disputa, só estou falando que não tive o necessário nesta temporada para lugar contra Max e entregar o que era preciso - disse.

- Mas isso me deu a sensação de que ‘Ok, preciso melhorar um pouco aqui, um pouco lá’. Pela primeira vez, tenho confiança em dizer que tenho tudo o que é preciso (para lutar pelo título) - finalizou.

A Fórmula 1 retorna já esta semana, na terça-feira (10), com os testes de jovens pilotos e de pneus da Pirelli, também em Abu Dhabi.