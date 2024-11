Charles Leclerc comandou o treino livre do GP do Qatar de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira (29). O monegasco foi o mais rápido tanto com os pneus duros quanto com os macios, usados nos minutos finais, e fechou a sessão com 1min21s953. Lando Norris e Oscar Piastri vieram na sequência com a McLaren.

Com somente um treino livre à disposição por conta do fim de semana de sprint, a Ferrari focou em trabalhar bastante com os pneus duros no circuito qatari, enquanto as rivais diretas andaram com os médios em boa parte do tempo. E mesmo assim, os italianos comandaram praticamente toda a sessão, não usando os médios em nenhum momento.

Nesse instante, quem mais chegou perto foi a McLaren, com Norris novamente andando melhor que o companheiro de equipe, Piastri. Os dois, todavia, deram alguns passeios na brita durante a sessão — situação, aliás, que se repetiu com outros carros, como Sergio Pérez, que novamente andou distante do parceiro de Red Bull.

Já Pierre Gasly, aguerrido, foi à luta mais uma vez e conseguiu colocar a Alpine constantemente no top-10 com os médios — algumas vezes no top-3, dando sinais de que ao menos seria páreo duro contra os adversários diretos no Mundial de Construtores.

Nos dez minutos finais, os macios entraram em ação, mas a Ferrari continuou forte, só que, dessa vez, os carros da McLaren, com Norris à frente de Piastri, colocaram-se entre o monegasco e Sainz. A Mercedes é que não conseguiu repetir o ritmo de Las Vegas e foi mais discreta. Destaque para George Russell, de novo andando à frente de Lewis Hamilton.

O top-10, portanto, ficou assim: Leclerc, Norris, Piastri, Sainz, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Russell, Alexander Albon e Lewis Hamilton. Já campeão, Max Verstappen ficou em 11º.

Confira como foi o treino livre da F1 em Lusail

Ao contrário do completo caos da edição de 2023 por conta do intenso calor, a decisão da FIA de jogar a etapa qatari para o fim de novembro e início de dezembro proporcionou aos pilotos um clima muito mais ameno para as atividades. No momento do início do treino livre, os termômetros registravam 21°C de temperatura ambiente, com asfalto em 26°C e umidade relativa do ar em 55%. Os ventos eram, contudo, o que mais preocupava, já que o circuito de Lusail é mais um no meio do deserto e costuma ter contratempos com a areia levada para a pista.

Os pilotos, portanto, pegaram um asfalto bem sujo no início, mas que foi evoluindo gradativamente ao longo da atividade. Nos dez primeiros minutos, Verstappen, de médios, estabeleceu 1min25s612 como marca a ser batida, só que Leclerc conseguiu superar a volta em 0s126 — detalhe, com pneus duros.

Russell, então, colocou a Mercedes no topo com 1min24s901, mesmo reclamando dos freios pelo rádio. Norris, por sua vez, cravou o segundo melhor tempo, a apenas 0s076 da volta do #63. Sainz também passou o companheiro de equipe, que caiu para quarto.

Enquanto Tsunoda achava o terceiro tempo na classificação e Gasly assumia a ponta, Leclerc veio com as duas melhores primeiras parciais dele, mas perdeu tempo no setor final e não conseguiu subir na tabela. Quem melhorou bastante, em contrapartida, foi Verstappen, que pintou todos os setores de roxo e colocou nada menos que 0s9 sobre Gasly ao virar 1min23s885.

Norris e Russell também melhoraram tempo nas voltas seguintes, ficando respectivamente atrás do agora tetracampeão mundial. Com 15 minutos completados, o top-10 era formado por Verstappen, Norris, Russell, Gasly, Pérez, Tsunoda, Piastri, Sainz, Ocon e Leclerc. Dentre esses, apenas os carros da Ferrari rodavam com os pneus de faixa branca.

Em mais uma tentativa, Charles fez o melhor primeiro setor e recuperou a ponta com 1min23s702. Gasly também conseguiu saltar para terceiro graças ao melhor segundo trecho do circuito de Lusail. Enquanto isso, na parte de baixo, Colapinto ocupava somente a última posição. Os carros da Haas, com Magnussen à frente de Hülkenberg, também surgiam só em 17º e 18º.

Com o cair da noite, perto da marca de 30 minutos de sessão, enquanto Norris errava a curva 5 e levantava poeira no deserto, Leclerc ainda mantinha a Ferrari no topo. Sainz, então, chegou bem perto do tempo do companheiro de equipe e pulou para segundo, 0s119 atrás. Piastri também forçou o ritmo em busca de um giro melhor, mas foi outro a escapar e levar brita para o asfalto, permanecendo apenas em 14º.

Com 22 minutos para o fim, Sainz, ainda de pneus duros, fez todos os melhores setores e deu o troco em Leclerc, assumindo a ponta com 1min23s068. Já a Mercedes figurava em oitavo e 12º com Russell, e Hamilton, respectivamente, depois de dominar a etapa anterior, em Las Vegas. Verstappen era o quinto.

As posições na tabela só sofreram alterações quando os macios entraram em ação, porém a Ferrari continuou na liderança com Leclerc. A McLaren é que deu um bom salto, fechando o top-3 e jogando Sainz para quarto. Destaque também para Tsunoda, mais uma vez andando à frente de Liam Lawson, e Bottas, que achou lugarzinho no top-10.