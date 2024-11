‘Senna’: confira os detalhes da série da Netflix que mistura realidade e ficção

A série "Senna" estreou nesta sexta-feira (29), no catálogo da Netflix, após meses de expectativa. A trama mistura momentos de realidade e ficção e retrata a vida e o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1, desde a infância até o acidente fatal, em 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola.

A série é estrelada pelo ator Gabriel Leone, como Senna, e Matt Mella, como o histórico rival do ex-piloto brasileiro, Alain Prost. Outros personagens de destaque incluem o diretor da McLaren, Ron Dennis (Patrick Kennedy), a namorada de Senna, Xuxa Meneghel (Pamela Tome) e o narrador e amigo do ex-piloto Galvão Bueno (Gabriel Louchard).

A produção foi realizada com o apoio da Senna Brands, empresa da família do piloto, e promete ser um marco na produção nacional, como a primeira dramatização sobre a vida e carreira do ícone do automobilismo.

A SÉRIE

De um jovem sonhador a "Rei da Chuva" da Fórmula 1 e herói brasileiro. É como se resume, em poucas palavras, o que Ayrton Senna representa. A narrativa traz seis episódios abrangendo os primeiros anos da vida de Senna. Desde o início no kart, passando pela Fórmula Ford e a ascensão na Fórmula 1, até chegar aos momentos finais na Williams. O objetivo da minissérie é retratar não apenas o piloto fenomenal, mas também o homem por trás do capacete, que foi capaz de unir a nação brasileira e deixar um legado de humildade e coragem para além dos circuitos de corrida.

Para isso, a produção conta com a personagem fictícia Laura Harrison, jornalista interpretada por Kaya Scodelario, que atua como conselheira de Senna, oferecendo nova perspectiva sobre os desafios e polêmicas enfrentados pelo piloto durante a carreira.

Poster da série 'Senna' (Foto: Divulgação/Netflix)

Além de apresentar as principais corridas de Ayrton e as três conquistas mundias pela McLaren (1988, 1990 e 1991), "Senna" explora o lado familiar e os relacionamentos amorosos do piloto, incluindo Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu. A série também apresenta Lilian Vasconcellos, esposa de Senna.

A obra foi criada e produzida em parceria com a família do tricampeão mundial. Vários parentes e outros amigos do brasileiro são retratados na série, incluindo sua mãe e seu pai, além de Adriane Galisteu, namorada do piloto quando ele sofreu o acidente fatal em Ímola.