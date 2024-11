Max Verstappen tem uma boa chance de garantir o tetracampeonato da Fórmula 1 no GP de Las Vegas, mas, a depender dos treinos livres realizados nesta quinta (21) e sexta-feira (22) nos Estados Unidos, o neerlandês terá grandes dificuldades para atingir o objetivo. De acordo com o site da revista alemã Auto Motor und Sport, o time errou na asa traseira levada para a etapa norte-americana e agora espera outra versão vinda da Inglaterra para ser recolocada no RB20.

continua após a publicidade

O equívoco dos taurinos tem custado nada menos do que 0s6 em retas aos carros de Verstappen e Sergio Pérez. Segundo a publicação, o modelo levado para os EUA é muito inclinado, portanto a Red Bull agora busca uma asa traseira mais plana para corrigir a perda aerodinâmica.

➡️ Red Bull vê carro perder 0s6 em reta e se apressa para mudar asa traseira em Las Vegas

➡️ F1 arma reviravolta e se prepara para receber Andretti como 11ª equipe em 2026

Tanto no TL1 quanto no TL2, Verstappen reclamou muito da direção do carro, além da falta de aderência no sujo traçado da icônica Strip. O piloto terminou a primeira sessão em quinto e a segunda em 17º. Um desafio em comum a todos tem sido as temperaturas muito baixas, o que implica no aquecimento dos pneus. O asfalto não passou de 13°C na segunda sessão.

continua após a publicidade

➡️ Hamilton repete desempenho e põe Mercedes no topo do TL2 do GP de Las Vegas. Norris é 2º

Max Verstappen em Las Vegas, nos Estados Unidos (Foto: Chris Graythen / AFP)

— Escorregadio. Acho que tivemos muita dificuldade em fazer os pneus funcionarem em uma volta. Na simulação de corrida, ainda temos algumas coisas para mudar. Para mim, a sensação é de que o problema está muito relacionado aos pneus. É como pilotar no gelo — completou Verstappen.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por outro lado, assim como no TL1, Lewis Hamilton comandou a segunda sessão de pista em Vegas. O piloto da Mercedes anotou 1min33s825 e só não puxou nova dobradinha do time de Brackley porque Lando Norris colocou a McLaren na segunda posição. George Russell ficou em terceiro.