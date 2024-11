GP de Las Vegas: onde assistir e horário da classificação

As sessões de treinos livres estão chegando ao fim e a aguardada classificação do GP de Las Vegas de Fórmula 1 está se aproximando. O terceiro treino livre será realizado às 23h30 (Horário de Brasília), de sexta-feira (22) e a qualificação, às 3h (Horário de Brasília), no sábado (23). A transmissão será pela Band e a F1TV.

No primeiro treino livre, tivemos a dobradinha da Mercedes, com Lewis Hamilton liderando e George Russell em segundo. O heptacampeão anotou 1min35s397, superando o britânico em 0s090. Lando Norris terminou em terceiro, enquanto Max Verstappen ficou em quinto.

No segundo treino, Hamilton repetiu o desempenho. O piloto da Mercedes anotou 1min33s825 e só não puxou nova dobradinha do time de Brackley porque Lando Norris colocou a McLaren na segunda posição. George Russell ficou em terceiro.

Decisão em Las Vegas

Max Verstappen lidera o campeonato da Fórmula 1 com 393 pontos e está próximo de seu tetracampeonato. Lando Norris é o único com chance de desbancar o holandês, no entanto, precisará da sorte de Las Vegas e fazer um bom trabalho na pista. Caso vença em Nevada, o holandês, assim como o seu sogro, Nelson Piquet, irá conquistar a temporada na “Cidade do Pecado”.

GP de Las Vegas

Sexta-feira, 22 de novembro

Treino livre 3: 23h30 — Bandsports e F1TV

Sábado, 23 de novembro