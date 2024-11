Depois de até cogitar abandonar a Mercedes antes do fim da temporada, Lewis Hamilton deixou as atividades de pista desta sexta-feira (22), em Las Vegas, bastante satisfeito com a performance do carro, porém manteve os pés no chão. O heptacampeão mostrou ainda preocupação com o ritmo de corrida e disse que vai esperar para ver se o W15 manterá o desempenho na classificação.

Tanto Hamilton quanto George Russell andaram muito bem nos treinos livres realizados na noite de quinta-feira, horário local, na cidade norte-americana. Na primeira sessão, Hamilton bateu o companheiro de equipe por 0s090. No TL2, Lando Norris se intrometeu entre os carros prateados, porém Lewis manteve a liderança por apenas 0s011.

Além da asa dianteira pensada especialmente para o traçado urbano de alta velocidade, um ponto favorável aos carros da Mercedes é a baixa temperatura, por mais que os termômetros em torno dos 10°C também representem um obstáculo para o aquecimento dos pneus.

Mesmo assim, Hamilton falou aos microfones da "Sky Sports" que já fazia tempo que não encerrava uma sexta-feira de treinos livres assim. “Foi muito bom”, começou o piloto.

Lewis Hamilton em Las Vegas, nos Estados Unidos (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

— Foi a primeira vez que tive um dia como esse este ano. O carro estava se comportando bem. Temos algum trabalho a fazer durante a noite. Vamos ver se ele continuará o mesmo amanhã. — afirmou.

Em seguida, Lewis concordou que “as condições mais quentes não são as melhores para nós”, mas também se mostrou alerta com o que os long runs mostraram. A McLaren, que apareceu forte com Norris, foi quem apresentou o melhor desempenho. “O ritmo da corrida não parece bom para nós”, avaliou.