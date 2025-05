O Minnesota Timberwolves venceu o Los Angeles Lakers por 103 a 96, pela quinta partida da série, na primeira rodada dos Playoffs da NBA. Em partida realizada na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Estados Unidos, na madrugada de quinta-feira (1), o time vistante liderou a partida nos três primeiros quartos, mas após sofrer a virada, conseguiu se recuperar no momento decisivo para vencer e avançar à semifinal de conferência. Com 27 pontos e 24 rebotes, Rudy Gobert, dos Timberwolves, foi o destaque do jogo.

Com o resultado, o Minnesota Timberwolves está nas semifinais de conferência e irá encarar o vencedor da série entre Houston Rockets e Golden State Warriors, que vai para a sexta partida, com 3 a 2 para o time de São Francisco. O jogo 6 será realizado Chase Center, casa dos Warriors, na sexta-feira (2), com o horário ainda a definir.

🏀 Como foi o jogo?

Em busca de confirmar a classificação na partida, os Timberwolves abriram 23 a 11, com Rudy Gobert e Julius Randle liderando a equipe no ataque. Na reta final do primeiro quarto, os Lakers conseguiram diminuir a desvantagem para nove pontos, após Luka Doncic converter três lances livres no segundo final.

Na sequência, o segundo quarto foi de muito equilíbrio, com troca de cestas de ambos os lados, porém, com Minnesota se saindo melhor. A equipe visitante teve melhor aproveitamento na bola de três e foi para o intervalo à frente no placar por 10 pontos, 59 a 49.

Depois do intervalo, Los Angeles dominou no terceiro quarto, com LeBron James, Luka Doncic e Rui Hachimura marcando 26 dos 29 pontos dos Lakers no período. Sem nenhuma cesta do perímetro, Minnesota se apoiou em Rudy Gobert, que dominou o garrafão na partida. Com as faltas, bandejas e rebotes, o francês foi fundamental para deixar os Timberwolves indo para o último quarto na liderança, por 81 a 80.

O quarto final foi marcado por trocas na liderança e por muitos erros nos arremessos de três. No garrafão, o Timberwolves seguiu dominante, com Julius Randle e Rudy Gobert pontuando nos momentos decisivos da partida. Com a partida 93 a 88 para Minnesota, LeBron James deixou Los Angeles vivo após um arremesso de três, 93 a 91. Porém, os Wolves rapidamente responderam com quatro pontos em sequência.

Rui Hachimura seguiu em grande jogo e anotou três pontos para deixar o placar 97 a 94, mas novamente, teve resposta rápida dos Lakers, com Mike Conley arremessando do perímetro, 100 a 94. Após se defender com sucesso, Los Angeles teve outra chance de encostar nos Timberwolves, mas Gabe Vincent não converteu o chute de três, que praticamente selou a eliminação dos Lakers. Na reta final, com apenas faltas, o Minnesota Timberwolves venceu por 103 a 96 e garantiu a classificação para a semifinal de conferência.