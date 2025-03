A reta final da temporada regular da NBA 2024/25 tem mais um desfalque confirmado e sem previsão de volta: Damian Lillard. Fora dos últimos três jogo do Milwaukee Bucks, o armador, enfim, descobriu a razão de seu desconforto na panturrilha. Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN", o problema se trata de uma trombose venosa profunda na panturrilha direito, o que tira o jogador das quadras por tempo indeterminado.

Tradução: "Milwaukee Bucks: Damian Lillard sofreu uma trombose venosa profunda (coágulo de sangue) na panturrilha direita. Lillard está tomando medicação para afinar o sangue, que estabilizou o coágulo, e continuará fazendo exames regulares. Ele está fora por tempo indeterminado."

Em entrevista ao jornalista norte-americano Chris Haynes, Lillard lamentou a lesão que o tirou das quadras e que pode tirá-lo da temporada regular da NBA 2024/25. O armador ainda se mostrou grato ao Bucks pelo rápido auxílio médico.

- É uma pena que algo fora do meu controle tenha acontecido. Junto com a equipe médica dos Bucks, nossas prioridades são proteger minha saúde e segurança. Por mais que eu ame basquete, preciso estar lá para meus filhos e minha família. Sou grato que os Bucks agiram rapidamente nisso. Eles têm sido solidários e proativos durante todo esse processo. Estou ansioso para superar isso e continuar minha carreira - declarou Damian.

A temporada de Damian Lillard era sólida e o armador era um dos grandes destaques do Milwaukee Bucks. Na atual edição, suas médias são de 24,9 pontos, 4,7 rebotes e 7,1 assistências por jogo, além de 44,8% de aproveitamento. Apesar disto, o jogador de 34 anos tem apenas 58 partidas disputadas e não pode concorrer a nenhum prêmio individual.

Mais um caso de trombose na NBA: Wembanyama

Além do caso de Damian Lillard, que desfalcará o Bucks, Wembanyama foi diagnosticado com uma trombose venosa profunda no ombro direito em fevereiro. Por causa disto, ele vai desfalcar o San Antonio Spurs na NBA 2024/25. A informação foi também dada pelo jornalista Shams Charania, da “ESPN” americana, e confirmada pela equipe do Texas.

O comunicado do Spurs afirma que a “a condição foi descoberta quando Wembanyana retornou para San Antonio depois do All-Star Game, em São Francisco. É esperado que Wembanyama perca o restante da temporada regular de 2024/25".

Causas e tratamentos para lesão de Lillard e Wemby

Para sanar as principais dúvidas, o Lance! entrou em contato com um fisioterapeuta, que explicou as causas e tratamentos da lesão, além do tempo de recuperação. Rafael Rocha Garcia é fisioterapeuta e já atuou na equipe de basquete do Corinthians, atualmente ele trabalha diretamente com a Liga Nacional de Basquete. Ao analisar o caso de Victor Wembanyana, o profissional destacou uma hipótese sobre a causa do "gatilho" que desencadeou a séria lesão no jovem pivô de apenas 21 anos.

- A trombose venosa profunda tem uma forte ligação com longos períodos de imobilização e pós-cirúrgico, por ser multifatorial é preciso uma investigação cuidadosa da rotina do atleta para entender o gatilho nessa situação. No caso do Wembanyama, pode se destacar como hipótese a síndrome de Paget Schrotter que está relacionada diretamente com esforço repetitivo do braço, combinado com uma alteração compressiva no desfiladeiro torácico (espaço estreito que a veia do braço atravessa entre a primeira costela e a clavícula), fatores que podem ter maior impacto com a estatura do atleta - declarou Garcia.

Sobre o tratamento, o fisioterapeuta apresentou duas opções para Wembanyama, que deverão ser escolhidas a partir do quadro do jogador. A primeira consiste em repouso absoluto e utilização de medicamentos anticoagulantes, que geralmente tem um prazo de três a seis meses. Procedimento cirúrgico é a segunda opção para casos de trombose, mas depende das necessidades da saúde de Wemby. Vale destacar que, durante o uso de anticoagulantes, não são recomendadas atividades que te deixem propício a sangrar, pois há riscos de hemorragia.