Em seu segundo ano na NBA, a jovem estrela do San Antonio Spurs já enfrenta críticas de Shaquille O'Neal. O comentarista da TNT Sports questionou a possibilidade de Victor Wembanyama ser nomeado o Defensor do Ano, apesar de suas estatísticas, incluindo 3.8 tocos por jogo. Atualmente, no entanto, o pivô está fora das premiações individuais pela falta do número mínimo de partidas disputadas na temporada regular da NBA 2024/25.

continua após a publicidade

➡️ Damian Lillard desfalca Milwaukee Bucks e pode estar fora da NBA 2024/25

- O time está 20 jogos abaixo dos 50%. Como você pode ser o melhor defensor se seu time nem está vencendo? - indagou O'Neal

Em setembro de 2024, no The Pat McAfee Show, Shaq já havia criticado a preferência de Wembanyama por arremessos de longa distância. O'Neal sugeriu que o francês deveria focar mais no jogo dentro do garrafão.

- Wemby é um ótimo jogador, mas eu não acho que você possa ser dominante quando arremessa muito de fora. Acho que, se ele jogasse mais dentro do garrafão sendo um jogador de 2.26 metros, a resposta seria ‘sim’. Mas quando você depende de arremessos, seu desempenho sempre vai oscilar. Mas ele é um grande jogador e desejo tudo de bom para ele - analisou Shaquille O'Neal.

continua após a publicidade

A controvérsia destaca o escrutínio sobre novos talentos na NBA, especialmente quando comparados a lendas como o próprio comentarista. Vale destacar que o ex-pivô, conhecido por sua postura crítica, já teve rivalidades notórias, como com Dwight Howard.

A temporada de Wembanyama foi interrompida por uma trombose venosa profunda no ombro direito, anunciada pelos médicos do San Antonio Spurs. A condição o tirou do restante da temporada 2024/25, eliminando-o da disputa pelo prêmio de Defensor do Ano, tendo disputado apenas 46 dos 65 jogos mínimos necessários.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte