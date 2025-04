LeBron James anuncia parceria com a Barbie e se transforma em Ken

Rei da quadra agora é rei da prateleira: Lebron James se torna o primeiro atleta profissional a ter um boneco inspirado em sua imagem, em parceria inédita com a Barbie. A marca reconhece a influência do astro da NBA na cultura, na moda e na comunidade e o nomeia embaixador oficial do boneco.

Com uma base de colecionadores já estabelecida e o aniversário de 65 anos do personagem se aproximando, a Barbie apresentou uma nova faceta do Ken que busca homenagear homens que inspiram e contribuem para um futuro melhor para a comunidade.

A parceria com Lebron James é realizada através da Fundação da Família LeBron James, que atua na cidade natal do atleta, Akron (Ohio), e oferece suporte direto às famílias por meio de iniciativas de educação, moradia, saúde e qualificação profissional. Como parte do lançamento, a Barbie fará uma doação para a organização.

- Quando criança, tive a sorte de contar com referências que me mostraram, na prática, o poder do trabalho duro e da dedicação - contou LeBron James.

- Hoje entendo o quanto é essencial que os jovens tenham exemplos positivos. Por isso, participar dessa parceria com a Barbie é uma honra. É uma oportunidade de reforçar o valor dos modelos que inspiram sonhos, fortalecem a confiança e mostram para as crianças que elas também podem conquistar o impossível - completou.

A parceria é apenas uma das peças de uma estratégia mais ampla da marca para expandir seu alcance e se conectar com novos públicos. Após o sucesso global do filme live-action, que redefiniu o universo da Barbie, a empresa está apostando no crescimento do mercado de brinquedos para adultos, que atualmente é o segmento que mais cresce no setor.

Confira a reação do astro da NBA:

Veja fotos do boneco Lebron James:

(Foto: Divulgação Mattel)

(Foto: Divulgação Mattel)