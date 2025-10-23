Bomba na NBA! LeBron James é usado em esquema de manipulação de apostas
Amigo do astro vazou status de lesão antes de jogo contra o Bucks em 2023
O nome de LeBron James, um dos maiores jogadores da história da NBA, foi citado em uma investigação de grande escala sobre manipulação de apostas esportivas, segundo reportagem do portal The Athletic. O jogador do Los Angeles Lakers, no entanto, não é acusado de envolvimento direto, mas sim tratado como uma vítima: ele teria sido usado como instrumento involuntário em um esquema operado por um amigo próximo.
O caso envolve Damon Jones, amigo de LeBron James e atualmente um dos acusados na investigação. O esquema teria funcionado da seguinte forma:
Antes de um jogo contra o Milwaukee Bucks, LeBron James teria confidenciado a Damon Jones que não atuaria na partida. Esta era uma informação interna, ainda não divulgada publicamente pela equipe ou pela liga.
Jones, sem o consentimento ou conhecimento de LeBron, pegou essa informação valiosa e a repassou diretamente a um grupo de apostadores.
De posse da informação de que o Lakers estaria sem sua principal estrela, os apostadores investiram pesadamente na vitória do Milwaukee Bucks, aproveitando-se de "odds" (cotações) que ainda não refletiam a ausência de James.
Horas depois, conforme a informação interna adiantava, LeBron James foi oficialmente declarado fora da partida devido a uma lesão no tornozelo.
Com o desfalque de peso confirmado, o Milwaukee Bucks venceu a partida, garantindo o lucro dos apostadores que receberam a informação vazada por Damon Jones.
A reportagem do The Athletic é clara ao isentar LeBron James de qualquer participação consciente no esquema.
