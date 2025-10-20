IA aponta bicampeão inédito da NBA e MVP da temporada; confira

A temporada 2025-26 da NBA começa nesta terça-feira (21) e as discussões sobre quem leva o título já estão a todo vapor. Com diversas equipes se reforçando e jovens estrelas buscando a consolidação, a briga pelo troféu Larry O'Brien promete ser acirrada.

continua após a publicidade

Logos dos times da NBA (Foto: Divulgação)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para apimentar o debate, o Lance! consultou o ChatGPT, uma das mais avançadas ferramentas de inteligência artificial, que analisou o cenário, as probabilidades e os elencos para dar seus palpites sobre quem dominará a liga. E, segundo a máquina, teremos um novo time no topo da montanha e um velho conhecido retomando o prêmio de MVP.

Oklahoma City Thunder campeão da NBA

Quando questionada sobre o grande campeão da temporada 2025-26, a inteligência artificial foi direta e apontou um favorito que vem crescendo nos últimos anos: o Oklahoma City Thunder.

continua após a publicidade

"Eles vêm de uma temporada de sucesso e mantêm um núcleo forte. Em competições longas (playoffs), ter consistência, profundidade e ausência de grandes furos é decisivo, e eles parecem reunir essas características. Minha aposta: Oklahoma City Thunder será o campeão.", analisou a ferramenta.

Nikola Jokić será MVP da NBA

Se no título a IA aposta na nova geração, no prêmio individual mais cobiçado, a previsão é de retorno ao topo de um gigante. Para o ChatGPT, o MVP da temporada regular será Nikola Jokić, do Denver Nuggets.

continua após a publicidade

A ferramenta reconhece a força de Shai Gilgeous-Alexander (SGA), do próprio Thunder e atual MVP, mas vê um cenário favorável ao sérvio.

"Apesar de SGA estar forte como favorito, muitas análises consideram que repetir o prêmio é mais difícil e que Jokić está numa posição séria de retomada", pontuou o ChatGPT. A IA conclui que o impacto geral do pivô será decisivo: "Jokić tem impacto amplo — pontua, rebota, distribui — e times tendem a valorizar isso na votação de MVP."