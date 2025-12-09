Gabrielzinho e Carol Santiago são os grandes vencedores do Prêmio Brasil Paralímpico
Confira as premiações
- Matéria
- Mais Notícias
O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizou, nesta terça-feira (9), a premiação dos melhores atletas do ano. O evento, realizado no Tokyo Marine Hall, em São Paulo, foi uma grande festa para comemorar os bons resultados do esporte brasileiro nos muitos mundiais desta temporada. Os principais destaques, porém, ficaram na piscina. Gabrielzinho e Carol Santiago receberam o principal prêmio da noite.
COB Expo 2024 chega com mais de 22 Arenas esportivas e 40 esportes
Mais Esportes
Quais são os esportes que dão mais ansiedade? Equipe do Lance! debate
Olimpíadas
Lance! História #1: veja os esportes mais bizarros das Olimpíadas
Mais Esportes
- Estou muito feliz por estar aqui nesta noite tão importante para o esporte paralímpico brasileiro. Fico feliz de ter conseguido me tornar uma atleta reconhecida, superar minhas dificuldades, minhas barreiras e poder chegar aqui! - Disse Carol.
- Sou muito feliz e honrado por estar aqui, é uma honra estar entre os melhores. Também tenho orgulho de dizer que tenho o melhor técnico do mundo! - ressaltou Gabrielzinho.
A frase de Gabrielzinho teve motivo. Um pouco antes, Fábio Antunes, seu técnico, foi eleito o melhor treinador de esportes individuais do ano. No coletivo, Alessandro Tosim, técnico da Seleção Brasileira de Goalball, levou o prêmio.
Outra premiação indireta para Gabrielzinho foi a de seu clube. O Praia Clube, de Uberlândia, recebeu o troféu por ser um dos maiores apoiadores do esporte paralímpico no ano.
Ricardo Mendonça, ganhou premiação especial. Com dois ouros no Mundial de Atletismo de Nova Déli, e uma história inspiradora, recebeu troféu pelo seu papel na transformação positiva dentro e fora das competições.
Prêmio de atleta da galera
Um dos prêmios mais importantes da noite, o Atleta da Galera teve, neste ano, mais de 75 mil votos. As concorrentes eram Alessandra Oliveira (Natação), Ana Paula Marques (Halterofilismo), Edwarda Oliveira (Badminton), Sabrina Custódia (Ciclismo), Verônica Hipólito (Atletismo) e Wanna Brito (Atletismo).
A campeã, escolhida por voto popular, foi Verônica Hipólito. No palco, Verônica não fez um discurso, a atleta agradeceu pela premiação, agradeceu aos profissionais que a ajudaram em sua trajetória até hoje e ressaltou a importância de ter seis mulheres indicadas na premiação. Além disso, Verônica chamou suas "rivais" ao palco, para celebrar com elas.
Revelação do ano
O prêmio de atleta revelação, ficou com Alessandra Oliveira, nadadora paralímpica de apenas 17 anos. Ela foi campeã e recordista no Mundial de Natação de Singapura.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Vencedores por modalidade
- Jerusa Geber - Atletismo
- Vitor Tavares - Badminton
- Sergio Veiga - Basquete em cadeira de rodas
- Maciel Santos - Bocha
- Fernando Rufino - Canoagem
- Sabrina Custódia - Ciclismo
- Marina Dias - Escalada
- Jovane Guissone - Esgrima em cadeira de rodas
- Raimundo Nonato - Futebol de cegos
- Cristian Ribera - Esportes de Inverno
- Vinícius Araújo - Futebol PC
- André Dantas - Goalball
- Tayana Medeiros - Halterofilismo
- Brenda de Freitas - Judô
- Carol Santiago - Natação
- Gessyca Guerra & Michel Pessanha - Remo
- Lucas Junqueira - Rúgbi em cadeira de rodas
- Carol Moura - Taekwondo
- Rodolpho Riskalla - Hipismo
- Sophia Kelmer - Tênis de mesa
- Victória Miranda - Tênis em cadeira de rodas
- Eugênio Franco - Tiro com arco
- Alexandre Galgani - Tiro esportivo
- Jéssica Ferreira - Triatlo
- Suellen Lima - Vôlei sentado
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias