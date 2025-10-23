Rômulo Mendonça reage a contratação de Tiago Splitter como treinador da NBA: 'Fantástico'
Brasileiro será o comandante do Portland Trail Blazes
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil terá um representante entre os técnicos da NBA. Trata-se de Tiago Splitter, que será o novo comandante do Portland Trail Blazers para a temporada de 2025/26. Diante do cenário, o narrador Rômulo Mendonça, da Amazon Prime, reagiu a decisão do clube em promover o brasileiro, que anteriormente era auxiliar técnico.
Jogador e técnico da NBA são presos pelo FBI em investigação de esquemas
Fora de Campo
Tiago Splitter será técnico do Portland Trail Blazers na NBA
Mais Esportes
App lança ferramenta de estatísticas para fãs de NBA no Brasil com conexão em tempo real
Lance! Biz
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A promoção de Tiago Splitter aconteceu de forma polêmica. Após uma temporada impressionante e vitoriosa, o brasileiro decidiu deixar o cargo principal no Paris Basketball e se juntar a comissão de Chauncey Billups, que foi preso nesta quinta-feira (23). O até então treinador dos Blazers é alvo de investigações crimonosas sobre apostas.
O Lance! foi o responsável por dar a notícia da oficialização da promossão do brasileiro a Rômulo Mendonça. Ele comemorou o feito, mas lamentou o cenário polêmico.
- O técnico, agora, ex-treinador do Portland foi preso por conta de um esquema de apostas em poker. Quando vi essa notícia, deduzi que poderia ter essa possibilidade do Tiago assumir a equipe. É um marco fantástico - iniciou o narrador, antes de completar.
- Ele foi muito bem na Europa, no ano passado, e voltou para a NBA para ser auxiliar, e agora técnico. Ele tem todas as condições para ser o primeiro treinador brasileiro na NBA. Pena que aconteceu nessas circunstâncias de prisão do Chance Billups. Mas ele é uma figura maravilhosa, e espero que um dia, ele comande a Seleção Brasileira de basquete. É uma notícia maravilhosa - concluiu.
Antigo técnico do Blazers é preso
O técnico Chauncey Billups, do Portland Trailblazers, foi detido pelo FBI em uma investigação relacionada a um esquema de apostas na NBA. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (23), nos Estados Unidos, e foram noticiadas em primeira mão pela "ESPN" norte-americana.
Billups enfrenta acusações relacionadas a uma "operação ilegal de pôquer ligada à Máfia". Segundo a ESPN, a detenção do técnico ocorre em um "caso separado, mas relacionado de jogo ilegal" que também levou à prisão de Terry Rozier, jogador Heat, na manhã desta quinta-feira.
Splitter brilhou na Europa como técnico
Durante sua permanência no Paris Basketball, o brasileiro sagrou-se campeão da Copa da França ao derrotar o Le Mans por 91 a 80, em abril deste ano. Splitter, no entanto, só ficou na equipe por uma temporada antes de voltar à NBA.
O brasileiro foi campeão da NBA durante a temporada 2013/14, pelo San Antonio Spurs. Defendeu ainda o Atlanta Hawks (2015 a 2017), e o Philadelphia 76ers (2017). Antes de chegar ao território americano, defendeu o Baskonia, clube espanhol, por sete anos. Lá teve a camisa 21 aposentada como homenagem.
Durante a passagem pelo Baskonia, conquistou nove títulos: duas Ligas ACB (2008 e 2010), três Copas do Rei (2004, 2006 e 2009) e quatro Supercopas ACB (2005, 2006, 2007 e 2008). Além disso, o Tiago disputou quatro Final Four da Euroliga e recebeu o prêmio de MVP da Liga ACB em 2010.
- Matéria
- Mais Notícias