Rômulo Mendonça reage a contratação de Tiago Splitter como treinador da NBA: 'Fantástico'

O Brasil terá um representante entre os técnicos da NBA. Trata-se de Tiago Splitter, que será o novo comandante do Portland Trail Blazers para a temporada de 2025/26. Diante do cenário, o narrador Rômulo Mendonça, da Amazon Prime, reagiu a decisão do clube em promover o brasileiro, que anteriormente era auxiliar técnico.

A promoção de Tiago Splitter aconteceu de forma polêmica. Após uma temporada impressionante e vitoriosa, o brasileiro decidiu deixar o cargo principal no Paris Basketball e se juntar a comissão de Chauncey Billups, que foi preso nesta quinta-feira (23). O até então treinador dos Blazers é alvo de investigações crimonosas sobre apostas.

O Lance! foi o responsável por dar a notícia da oficialização da promossão do brasileiro a Rômulo Mendonça. Ele comemorou o feito, mas lamentou o cenário polêmico.

- O técnico, agora, ex-treinador do Portland foi preso por conta de um esquema de apostas em poker. Quando vi essa notícia, deduzi que poderia ter essa possibilidade do Tiago assumir a equipe. É um marco fantástico - iniciou o narrador, antes de completar.

- Ele foi muito bem na Europa, no ano passado, e voltou para a NBA para ser auxiliar, e agora técnico. Ele tem todas as condições para ser o primeiro treinador brasileiro na NBA. Pena que aconteceu nessas circunstâncias de prisão do Chance Billups. Mas ele é uma figura maravilhosa, e espero que um dia, ele comande a Seleção Brasileira de basquete. É uma notícia maravilhosa - concluiu.

Antigo técnico do Blazers é preso

O técnico Chauncey Billups, do Portland Trailblazers, foi detido pelo FBI em uma investigação relacionada a um esquema de apostas na NBA. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (23), nos Estados Unidos, e foram noticiadas em primeira mão pela "ESPN" norte-americana.

Billups enfrenta acusações relacionadas a uma "operação ilegal de pôquer ligada à Máfia". Segundo a ESPN, a detenção do técnico ocorre em um "caso separado, mas relacionado de jogo ilegal" que também levou à prisão de Terry Rozier, jogador Heat, na manhã desta quinta-feira.

Splitter brilhou na Europa como técnico

Durante sua permanência no Paris Basketball, o brasileiro sagrou-se campeão da Copa da França ao derrotar o Le Mans por 91 a 80, em abril deste ano. Splitter, no entanto, só ficou na equipe por uma temporada antes de voltar à NBA.

O brasileiro foi campeão da NBA durante a temporada 2013/14, pelo San Antonio Spurs. Defendeu ainda o Atlanta Hawks (2015 a 2017), e o Philadelphia 76ers (2017). Antes de chegar ao território americano, defendeu o Baskonia, clube espanhol, por sete anos. Lá teve a camisa 21 aposentada como homenagem.

Durante a passagem pelo Baskonia, conquistou nove títulos: duas Ligas ACB (2008 e 2010), três Copas do Rei (2004, 2006 e 2009) e quatro Supercopas ACB (2005, 2006, 2007 e 2008). Além disso, o Tiago disputou quatro Final Four da Euroliga e recebeu o prêmio de MVP da Liga ACB em 2010.