Osasco tem apoio da torcida e vence sem sustos na estreia do Mundial

Anfitrião do Mundial de Clubes de Vôlei, o Osasco teve uma estreia tranquila na competição. Embaladas pela torcida, que relembrava constantemente que o time é campeão mundial, as comandadas de Luizomar de Moura venceram o Alianza Lima (PER), sem sustos, por 3 sets a 0 (25/14, 25/17 e 25/18), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

O próximo adversário do Osasco é o Scandicci, que mais cedo venceu o Zhetysu, do Cazaquistão, por 3 sets a 0. As equipes se enfrenta, nesta quarta-feira (10), a partir das 20h30 (horário de Brasília), valendo a liderança do Grupo B.

Como foi o jogo

Empurrado pela torcida, que compareceu em peso ao ginásio, o Osasco não teve muitas dificuldades para sair na frente na decisão. O ataque, especialmente com a dupla Cugno e Mayhara, funcionou bem, complicando o cenário para o Alianza Lima, que queimou os dois pedidos de tempo ainda na metade do primeiro set. O ponto do set veio em um erro de saque da equipe peruana, e o Osasco fechou a parcial por 25 a 14.

O ritmo do jogo permaneceu o mesmo no segundo set, com a argentina Cugno, bastante entrosada com a levantadora Jenna Grey, liderando no ataque. O único fundamente que não estava funcionando para o Osasco foi o bloqueio, já que o time de Luizomar de Moura terminou a parcial zerado nesse aspecto. Mais uma vez, o ponto do set veio em um erro do Alianza Lima, confirmando a vitória das paulistas por 25 a 17.

O bloqueio do Osasco finalmente desencantou no terceiro set, primeiro com Maiara Basso, depois com Caitie Baird. Enquanto isso, do outro lado da quadra, o Alianza não conseguia realmente ameaçar as anfitriãs, que confirmaram a vitória, sem sustos, por

Veja todos os resultados do dia do Mundial de Clubes de Vôlei

Grupo A

Zhetysu (CAZ) 0 x 3 Scandicci (ITA)

Osasco 3 x 0 Alianza Lima (PER)

Grupo B

Praia Clube 3 x 0 Zamalek (EGY)

Conegliano (ITA) 3 x 0 Orlando Valkyries (EUA)

