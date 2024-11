LeBron James e Bronny têm camisas leiloadas, após jogo histórico na NBA

As camisas usadas por LeBron James e seu filho, Bronny, na primeira vez que pisaram em quadra juntos para uma partida do Los Angeles Lakers, na NBA, estão sendo leiloadas. A partida contra o Minnesota Timberwolves foi a primeira, na história da liga, em que pai e filho jogaram juntos.

O leilão começou na quinta-feira (21) e, até o momento, 34 propostas haviam sido realizadas, chegando ao valor de US$ 70 mil, cerca de R$ 406 mil na cotação atual. Os lances poderão ser dados até o dia 4 de dezembro.

Apesar de pouco tempo na principal liga de basquete do mundo, este não é o primeiro item de Bronny James a ser leiloado. A camisa usada pelo filho do King na estreia pela "Summer League" da NBA foi vendida por US$ 38,4 mil, em torno de R$ 222 mil, segundo a cotação mais recente — valor elevado, se comparado ao de outras escolhas superiores no draft.

Por outro lado, com uma carreira longeva e vitoriosa na NBA, LeBron James já teve outras peças adquiridas em leilões. A mais cara delas foi a camisa usada pelo astro ainda no Miami Heat, durante o Jogo 7 da final da NBA em 2013. Na ocasião, o item foi arrematado por US$ 3,68 milhões (R$ 21,3 milhões), em janeiro de 2023.

LeBron James e Bronny James em quadra pelo Lakers, contra o Wolves, pela estreia da temporda 2024/25 da NBA (Foto: Harry How/AFP)

LeBron James e Bronny juntos em quadra

22 de outubro. Essa data jamais será esquecida para a família James. Foi neste dia em que pai e filho dividiram o mesmo espaço em quadra durante uma partida oficial da NBA. Na ocasião, o Lakers venceu o Wolves por 110 a 103 e eles atuaram juntos por dois minutos.

De lá para cá, entretanto, o primogênito do King não teve outras oportunidades. Desde então, Bronny passou a atuar na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA.