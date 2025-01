NFL: jogo no Brasil em 2025 está confirmado; mandante será anunciado em breve

A NFL voltará mesmo ao Brasil em 2025. A liga executará o plano de retornar com uma partida em São Paulo neste ano, revelado em outubro pelo vice-presidente executivo internacional de eventos e negócios das franquias, Peter O'Reilly. O Lance! apurou que a confirmação e anúncio oficial acontecerão nas próximas semanas, já com o mandante do confronto definido.

continua após a publicidade

➡️ NFL: Jornalistas e influenciadores opinam sobre campeão do Super Bowl LIX

No dia 6 de setembro do último ano, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram no primeiro jogo da NFL em solo brasileiro, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Desde então, a liga tem reforçado o compromisso de seguir no Brasil a longo prazo e já havia externado que o planejamento era retornar em 2025, mas sem confirmação oficial. Nas últimas semanas, foram divulgados as partidas e os mandantes dos eventos em Londres, Berlim e Madri, e o Brasil deve ser o próximo a ganhar um anúncio.

Quais times disputarão o jogo da NFL no Brasil em 2025?

Diferentemente da temporada passada, quando um time da NFC (Philadelphia Eagles) foi o mandante da partida no Brasil, uma equipe da AFC será a "dona da casa" no jogo de 2025. Das 16 equipes que formam a conferência, algumas já podem ser descartadas: New York Jets, Cleveland Browns e Jacksonville Jaguars, que atuarão em Londres, Indianapolis Colts, que jogará em Berlim, e Miami Dolphins, anunciado no evento de Madri.

continua após a publicidade

Além disso, segundo a imprensa irlandesa, o Pittsburgh Steelers deve receber o jogo em Dublin, o que eliminaria mais uma equipe da possibilidade de atuar em solo brasileiro. O visitante, por sua vez, não tem restrições de conferência.

Quando será o jogo?

A data da partida do "NFL Brazil Game 2025" ainda não está definida. No entanto, há grandes chances de, assim como no ano passado, o evento acontecer em setembro. Na última semana, a Prefeitura de São Paulo divulgou documento com os eventos importantes do ano, e a partida da liga de futebol americano está prevista para o nono mês de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte