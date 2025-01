Mais de dois anos após soco, Draymond Green faz, neste domingo (19), pedido público de desculpas pela primeira vez a Jordan Poole. A agressão, que afetou o vestiário dos então campeões da NBA, aconteceu durante um treino da equipe em outubro de 2022 depois de um empurrão do jovem armador no veterano do Golden State Warriors. Apesar de reencontros amistosos, o arrependimento nunca havia sido exposto por Green publicamente.

continua após a publicidade

➡️ Stephen Curry elogia Gui Santos: ‘O cara que mais trabalha no time’

O pedido de desculpas, feito pelo X (antigo Twitter), foi publicado, neste domingo (19), depois de mais um confronto entre Golden State Warriors e Washington Wizards, atual clube de Jordan Poole. Draymond Green expressou seu arrependimento em resposta ao "tweet" do jornalista Marc J. Spears, quem compartilhou a fala do armador de 25 anos sobre os ex-companheiros.

- Eu amo aqueles caras. Eu amo quase todos os caras de lá - afirmou Jordan Poole, em entrevista no pós-jogo.

Pedido de desculpas de Draymond Green a Jordan Poole

Tradução: "Eu realmente sinto muito"

Boa relação de Jordan Poole com o Warriors

Apesar da desavença com Draymond Green, Jordan Poole saiu do Golden State Warriors bem com companheiros e torcedores. Durante o confronto desta semana, recebeu abraços dos ex-colegas, inclusive um apertado do grande astro da franquia, Stephen Curry.

continua após a publicidade

Jordan Poole foi draftado pelo Golden State Warriors em 2019. O jovem chegou sem grandes expectativas, mas evoluiu rapidamente. Na NBA 2021/22, foi um dos destaques no título da equipe, com 18.5 pontos por jogo durante a temporada regular e 17 pontos por partida nos playoffs.

A briga entre Green e Poole

Draymond Green e Jordan Poole se desentenderam durante treino no início de outubro de 2022. A imagem do soco do ala-pivô no companheiro vazou, iniciando uma crise nos bastidores do Warriors. Tempos depois, a imprensa americana noticiou que o jovem atleta havia afirmado que Green era "uma mochila para o 30 (número de Curry)" antes de ser agredido.

continua após a publicidade

O jogador experiente foi afastado do elenco por alguns dias, mas retornou após um pedido de perdão ao grupo. Jordan Poole declarou que aceitou as desculpas e até recebeu uma extensão contratual. No entanto, jornais relatam que a relação entre os dois nunca mais foi a mesma, o que também explica a queda de desempenho dos Warriors na temporada seguinte ao título.

Em junho do ano passado, então, a franquia fechou uma troca para enviar Poole ao Wizards e receber o experiente Chris Paul, hoje no San Antonio Spurs. O jovem não teve muito destaque em seu primeiro ano na nova casa. Do outro lado, o Warriors não alcançou a evolução buscada e ficou fora dos playoffs.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte