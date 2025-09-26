Yago Dora projeta disputa interna por vaga nas Olimpíadas de 2028

O surfista brasileiro Yago Dora, campeão mundial da WSL em 2025, ainda não tem vaga garantida para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. São apenas duas vagas confirmadas, podendo existir uma terceira, e muitos atletas de alto nível na disputa, como Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. A escolha final de é feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Devido o desempenho do Brasil no Circuito Mundial (WSL Championship Tour) e no ISA World Surfing Games, estão garantidas duas vagas, consideradas a base da equipe. Mas, existe a possibilidade de conquistar uma extra para o masculino, como já ocorreu nos ciclos de Tóquio e Paris, caso seja a equipe mais bem colocada no ISA World Surfing Games (que não tenha garantido todas as suas vagas pelo CT).

Yago Dora vê essa disputa como um ponto crucial para manter o alto nível do surfe brasileiro e garantir o sucesso nas Olimpíadas.

— O time do Brasil é o mais forte, o mais concorrido para conseguir as vagas. O bom é que, independente dos atletas que forem, são atletas com potencial de medalha. Eu estou muito focado em conquistar a minha. Sei que é um momento muito importante, eu sinto que a conquista desse título (da WSL) foi algo bom e tem muita coisa para vir em seguida. Sei que ainda tenho muito para evoluir e que posso alcançar ainda mais. Estou muito focado nesse ciclo - disse Yago.

— Acho que tudo, não dá para ser perfeito o surfe. É um esporte que está sempre mudando, se adaptando ao mar, então tem espaço em todas as áreas para evoluir. Quero começar o ano que vem melhor do que comecei este ano. Vou buscar meus objetivos, minhas metas, e uma das principais agora é a vaga para Los Angeles — completou.

Yago Dora detalha impacto midiático do título da WSL na carreira

Dora fez uma comparação ao falar sobre como tem sido o ritmo da vida midiática e o estilo "low profile", como ele mesmo definiu, que vivia antes do título mundial. Entretanto, não negou que há uma empolgação em descobrir os desafios dessa nova fase, aos 29 anos, e com uma trajetória ainda mais promissora na modalidade daqui em diante.

continua após a publicidade

- Muita coisa mudou. Mais compromissos, mais responsabilidades, a visibilidade fica bem maior e isso é bom. Acho que é bom ter esse alcance maior, eu sempre fui uma pessoa mais low profile, mais quieta, mas eu tenho vontade de mostrar esse meu lifestyle, o lifestyle do surf mesmo. Compartilhar talvez um pouco mais que só surf mesmo. É legal esse papel que eu estou tendo agora, de ganhar essa visibilidade e tentar demonstrar um pouco da minha essência, da essência do nosso esporte - disse o atleta.