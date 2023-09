A atleta Laura Amaro, de 25 anos, se prepara para disputar a primeira edição de Jogos Pan-Americanos da sua carreira. A brasileira chega a Santiago com um feito importante na bagagem: em 2021, ela se tornou a primeira mulher do país a conquistar uma medalha no Mundial de levantamento de peso. Em entrevista ao Lance!, que foi ao ar completa na quinta-feira (28), Laura contou a sua expectativa para a competição.