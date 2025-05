Lando Norris venceu a corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1 (F1), realizado neste sábado (3). A prova foi em pista molhada por conta da chuva que atingiu o circuito antes da largada. Oscar Piastri liderou a maior parte da prova, mas foi afetado por uma bandeira amarela e perdeu a liderança nas últimas voltas. Ainda neste sábado será definido o grid de largada da corrida, na classificação, às 17h. A corrida será no domingo, também às 17h.

Na volta de formação, os pilotos reclamaram da baixa visibilidade da pista. Pole position, Kimi Antonelli estava atrás somente do safety car e disse que não via nada por conta da chuva. Com o problema, a larga foi atrasada. A chuva foi novidade para os pilotos, que nunca experimentaram essa condição climática em Miami. Por bater na ida ao grid de largada, Charles Leclerc não participou da sprint.

Charles Leclerc não largou na corrida sprint do GP de Miami (Foto: Clive Rose/Getty Images/AFP)

Como foi a corrida da F1?

Oscar Piastri, líder do campeonato de pilotos, assumiu a liderança da prova logo na largada. O australiano pressionou Kimi Antonelli, que saiu da pista e perdeu três posições. Com a saída de Antonelli da pista, Lando Norris e Max Verstappen passaram o novato no segundo dia de agenda do GP de Miami da F1.

A corrida não foi muito movimentada até a volta 11/18, quando o DRS (asa móvel) foi liberado. As equipes também começaram a chamar os pilotos para o pit stop, já que a pista estava bem seca. Foi ali que o caos começou para o líder Oscar Piastri.

Lando Norris e Max Verstappen na corrida sprint do GP de Miami (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Na volta 13/18, McLaren chamou Oscar Piastri para a troca de pneus, que logo perdeu a liderança para Lando Norris. Após a saída do australiano, Lando Norris também foi chamado para os boxes. Antes de Lando Norris entrar no pit lane, Fernando Alonso bateu e causou a bandeira amarela na pista. A corrida seguiu sob safety car, sem a possibilidade de ultrapassagem, e Oscar Piastri não pôde retornar à liderança.

— Acho que fiz tudo certo, mas estou desapontado por chegar em segundo. Isso infelizmente acontece. Nós tivemos bom ritmo na classificação sprint de ontem, espero que isso seja mantido hoje (na classificação) — disse Oscar Piastri após o fim da corrida.

Lewis Hamilton na corrida sprint de Miami (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Lewis Hamilton foi destaque na prova: ele ganhou quatro posições e terminou no terceiro lugar do pódio, ao lado de Lando Norris e Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto se classificou em penúltimo para a sprint. Com a saída de Charles Leclerc, o brasileiro subiu para 18º. Ele fez uma corrida sem muitos destaques e terminou em 15º.

Pódio da corrida sprint do GP de Miami (Foto: Hector Vivas/Getty Images/AFP)

Resultado da corrida sprint do GP de Miami