Líder do ranking mundial da WSL, Ítalo Ferreira começou sua campanha na etapa da Gold Coast, na Austrália, com uma apresentação sólida. Em uma bateria de alto nível, o brasileiro garantiu a classificação direta ao terceiro round ao alcançar 16.03 pontos (com notas de 8.03 e 8.00). Assim como compatriota Filipe Toledo que conseguiu a vitória tranquila, com 12.70.

Além de Ítalo e Toledo, outros sete brasileiros também avançaram direto: Yago Dora, João “Chumbinho” Chianca, Deivid Silva, Alejo Muniz, Miguel Pupo, Samuel Pupo e Ian Gouveia. Já Edgard Groggia terminou em terceiro em sua bateria e terá de disputar o segundo round do Gold Coast pela WSL.

Ítalo vence com autoridade

Logo nos primeiros minutos de sua bateria, Ítalo mostrou por que lidera o ranking. Com ondas de 8.00 e 7.00, começou forte e assumiu a liderança. Liam O'Brien reagiu com uma nota 8.07, mantendo a disputa acirrada, enquanto Julian Wilson registrava 11.67 com notas de 6.67 e 5.00. No entanto, Ítalo seguiu dominante e melhorou ainda mais sua pontuação ao receber 8.03 em uma nova boa onda, consolidando seu somatório em 16.03.

Com a primeira posição praticamente garantida, o embate entre os australianos passou a valer pela segunda colocação. Julian conseguiu um 6.33 e ultrapassou momentaneamente o compatriota, mas Liam respondeu com um 6.90. Ainda nos minutos finais, Julian conseguiu um 7.40, porém não foi suficiente para retomar a vice-liderança. Liam encerrou com 15.77, à frente dos 14.07 de Wilson.

Filipe Toledo e Ian Gouveia avançam juntos

Na 11ª bateria do dia, dois brasileiros brilharam. Filipe Toledo somou 12.70 (7.83 + 4.87) e venceu a disputa. Já Ian Gouveia garantiu a segunda vaga com 10.30, superando Griffin Colapinto por apenas 0.70. Com isso, ambos seguem na competição sem precisar passar pela repescagem.

Outros brasileiros no round 1 de Gold Coast

Yago Dora e Edgard Groggia foram os primeiros brasileiros a entrarem no mar na terceira bateria do dia. Dora avançou diretamente ao round 3 com uma atuação consistente, somando 12.60 pontos (6.67 + 5.93). O havaiano Jackson Bunch terminou em segundo, com 10.44, enquanto Edgard ficou em terceiro, com 10.30, e terá que disputar a repescagem.

João Chianca, o “Chumbinho”, fez uma boa estreia na bateria 5. Com um somatório de 10.87 (6.50 + 4.37), avançou em segundo lugar, atrás apenas do vice-líder do ranking. O australiano Ethan Ewing foi o vencedor com 11.66 pontos.

Na sétima bateria, Deivid Silva levou a melhor em uma disputa equilibrada contra os havaianos Seth Moniz e Barron Mamiya, que terminaram com o mesmo total de 10.00 pontos. Samuel Pupo teve atuação segura e liderou sua bateria desde o ínicio. Com notas de 7.67 e 7.00, somou 14.67 e avançou ao round 3.

Mais um confronto entre brasileiros aconteceu na nona bateria, desta vez com final feliz para ambos. Alejo Muniz venceu a disputa com 11.87 (6.57 + 5.30), enquanto Miguel Pupo veio logo atrás com 11.60 (6.17 + 5.43), garantindo a segunda vaga direta. O sul-africano Matthew McGillivray, com 10.34, acabou na repescagem.

Já no feminino, apenas uma brasileira disputa a etapa de Gold Coast pela WSL. Vice-campeã do último torneio, Luana Silva não conseguiu fazer uma boa apresentação no round 1, ficando atrás de Caitlin Simmers (13.23) e Stephanie Gilmore (12.70). O surfista somou "apenas" 10.36 pontos e precisará enfrentar a repescagem.

Confira quadro final do round 1

Masculino

Bateria 1: Kanoa Igarashi (JAP) 13.83 x Marco Mignot (FRA) 13.34 x Ryan Callinan (AUS) 00.00

Bateria 2: Jordy Smith (AFS) 11.40 x George Pittar (AUS) 10.80 x Imaikalani deVault (HAV) 10.20

Bateria 3: Yago Dora (BRA) 12.60 x Jackson Bunch (HAV) 10.44 x Edgard Groggia (BRA) 10.30

Bateria 4: Jack Robinson (AUS) 9.13 x Alan Cleland (MEX) 10.27 x Callum Robson (AUS) 13.26

Bateria 5: Ethan Ewing (AUS) 11.66 x João Chianca (BRA) 10.87 x Jordan Lawler (AUS) 10.17

Bateria 6: Italo Ferreira (BRA) 16.03 x Liam O'Brien (AUS) 15.77 x Julian Wilson (AUS) 14.07

Bateria 7: Barron Mamiya (HAV) 9.10 x Seth Moniz (HAV) 10.00 x Deivid Silva (BRA) 10.00

Bateria 8: Leonardo Fioravanti (ITA) 11.23 x Connor O'Leary (JAP) 8.40 x Ian Gentil (HAV) 14.14

Bateria 9: Miguel Pupo (BRA) 11.60 x Matthew McGillivray (AFS) 10.34 x Alejo Muniz (BRA) 11.87

Bateria 10: Rio Waida (IND) 11.83 x Cole Houshmand (EUA) 12.43 x Samuel Pupo (BRA) 14.67

Bateria 11: Filipe Toledo (BRA) 12.70 x Griffin Colapinto (EUA) 10.23 x lan Gouveia (BRA) 10.30

Bateria 12: Joel Vaughan (AUS) 9.83 x Jake Marshall (EUA) 13.50 x Crosby Colapinto (EUA) 11.30

Feminino

Bateria 1: Molly Picklum (AUS) 15.60 x Erin Brooks (CAN) 7.93 x Nadia Erostarbe (PAB) 5.76

Bateria 2: Caitlin Simmers (EUA) 13.23 x Luana Silva (BRA) 10.36 x Stephanie Gilmore (AUS) 12.70

Bateria 3: Gabriela Bryan (HAV) 11.50 x Bella Kenworthy (EUA) 11.04 x Sophie McCulloch (AUS) 12.00

Bateria 4: Isabella Nichols (AUS) 12.77 x Lakey Peterson (EUA) 12.43 x Sally Fitzgibbons (AUS) 13.40

Bateria 5: Tyler Wright (AUS) 9.57 x Brisa Hennessy (CRC) 7.43 x Vahine Fierro (FRA) 13.94

Bateria 6: Caroline Marks (EUA) 14.10 x Sawyer Lindblad (EUA) 13.47 x Bettylou Sakura Johnson (HAV) 14.10