Lance! Olímpico: recuperado, Darlan Romani planeja volta para Los Angeles

O ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles 2028 já começou. Por isso, o Lance! traz, toda sexta-feira, um perfil com atletas promissores no esporte olímpico, apresentando nomes que podem brilhar ao longo dos próximos anos. Desta vez o destaque fica por conta de Darlan Romani, do arremesso de peso, que planeja seu retorno ao maior palco do esporte.

continua após a publicidade

➡️Lance! Olímpico: Julia Coutinho supera timidez para criar solo impactante

Quarto colocado nos Jogos de Tóquio, em 2021, o "Sr. Incrível", como foi apelidado carinhosamente pelos torcedores pela semelhança com o super heroi da animação, sofreu uma grande frustração às vésperas das Olimpíadas de Paris. Darlan passou por duas cirurgias para tratar de uma hérnia na coluna lombar, procedimentos para "limpar" a área afetada. Durante a transição física após a segunda cirurgia, passou a sentir muitas dores, que inviabilizaram sua participação na capital francesa.

A solução definitiva aconteceu em fevereiro de 2025, quando Darlan passou por uma artrodese lombar, um procedimento longo e invasivo para unir as vértebras e acabar de vez com as dores. Foram colocados sete parafusos na coluna do atleta.

continua após a publicidade

— Eu tava bem, tava fazendo a recuperação, e quando a gente foi fazer essa transição da fisio e voltar a treinar, eu comecei a ter choque na coluna, as vértebras começaram a bater justamente porque o disco ficou fino. Teve um dia que eu caí em casa, conversei com o médico e ele falou que a solução era fazer uma artrodese, ele me explicou, desenhou o procedimento pra mim e fizemos a cirurgia. É uma cirurgia maior, uma cirurgia grande, uma recuperação mais lenta, mas é definitiva. Hoje não sinto mais dor, zero dor - contou, em entrevista exclusiva ao Lance!, durante a COB Expo.

➡️Radar Olímpico: Atletismo paralímpico, Calderano e Ana Sátila movimentam semana

Darlan Romani foi finalista olímpico nos Jogos de Paris (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

Nova fase

Em processo de recuperação, o ano de Darlan tem sido completamente diferente. Atleta do Praia Clube, ele se mudou para Uberlândia com a família, iniciou a faculdade de Educação Física e tem dedicado seu tempo para a recuperação física e a família.

continua após a publicidade

— Esse ano tá sendo desafiador, porque a gente como atleta é muito acelerado, eu não consigo ficar muito quieto. Mas tem sido um ano bom por outro lado, a cabeça deu uma boa aliviada, pude curtir mais a minha família, as minhas meninas. Agora tô retornando aos treinos, então o corpo tá sentindo aquele pesar de novo. Faço a fisioterapia normal e incrementando com treino de força, treino técnico, então o corpo tá acostumando com a rotina de treino, tenho pensado bastante na parte técnica - contou.

Perguntado sobre os planos para Los Angeles, Darlan não hesitou em confirmar que quer recuperar a Olimpíada perdida e buscar a primeira medalha do Brasil no arremesso de peso. Aos 34 anos, ele segue um planejamento cauteloso para retomar a forma ideal ao longo do ciclo olímpico.

— Com certeza! O planejamento agora é retomar os treinos, o meu treinador já tá prescrevendo algumas coisas e daqui pra frente, conforme for liberando, retornar full time. Vou dar um passo mais devagar agora, porque meu objetivo é a Olimpíada - finalizou.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico