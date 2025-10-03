Brasil é líder disparado no Mundial de Atletismo Paralímpico

Nesta sexta-feira (3), o Brasil conquistou apenas uma medalha de prata no Mundial de Atletismo Paralímpico em Nova Déli, na Índia, com o paulista Alessandro Silva no lançamento de disco F11 (deficiência visual). Com isso, o Brasil mantém a liderança no quadro de medalhas, com 37 medalhas.

Na madrugada desta sexta (3), Alessandro alcançou a marca de 40,14m e foi superado somente pelo iraniano Hassan Bajoulvand, que fez 41,70m. O paulista buscava o tetracampeonato mundial na mesma prova após as vitórias em Paris 2023, Dubai 2019 e Londres 2017, essa é sua sexta medalha em Mundiais.

O Brasil teve outros dois representantes competindo nesta madrugada, mas sem pódios. Verônica Hipólito terminou na sexta colocação na final dos 200m T36 (paralisados cerebrais), com o tempo de 32s23. A vencedora da prova foi a neozelandesa Danielle Aitchison, que fez 27s18, cravando o novo recorde mundial da disputa.

O velocista Henrique Caetano, da classe T35 (paralisados cerebrais), fez o tempo de 11s66 nas eliminatórias dos 100m e avançou com a melhor marca dos classificados à final da disputa, marcada para acontecer às 9h45 (de Brasília) deste sábado (4).

Alessandro Silva é prata no Mundial de atletismo (Fotos Alessandro Silva: Cris Mattos / CPB)

Quadro de medalhas

O Brasil chegou a 37 pódios e continua na liderança do quadro de medalhas por mais um dia, com 12 ouros, 18 pratas e sete bronzes. Os chineses permanecem na segunda colocação, com nove ouros, 16 pratas e 13 bronzes, sendo 38 no total. A Polônia é a terceira colocada, com oito ouros e 15 medalhas ao todo.