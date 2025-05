Kings League Brasil define finalistas para jogo no Allianz Parque; veja duelo

A primeira final da Kings League Brasil está definida. Neste domingo (18), Furia FC, time que tem Neymar como presidente, enfrenta o Dendele FC, do streamer Luqueta, na grande final do torneio de fut 7. A primeira edição da competição teve seus finalistas definidos nesta segunda-feira (12), em jogos realizados na Kings League Arena, em Guarulhos, em São Paulo.

A equipe comandada por Neymar e Cris Guedes passou com facilidade do Desimpedidos Goti, goleou por 6 a 2 e cravou a vaga na final no estádio palmeirense. No segundo duelo da noite, o Dendele, fez um jogo emocionante e venceu por 6 a 5 de virada o Fluxo FC, do também streamer Nobru.

A partida acontecerá no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, às 20h. Até a semana passada, já tinha mais de 16 mil ingressos vendidos para o público. Será a primeira vez que um estádio brasileiro recebe uma partida da Kings League.

O estádio ganhou força para sediar a final pela ampla capacidade, seguindo um padrão visto em jogos da Kings League fora do Brasil. Além disso, já conta com o gramado sintético, como os jogos habituais da liga. Na Europa, o Allianz Stadium, da Juventus, sediou a final da Copa do Mundo das Nações, em janeiro, e que foi vencida pelo Brasil. No México, a final do campeonato nacional de 2024 foi jogada no Estádio Azteca, o maior e mais icônico do país.

Time da Furia venceu o Desimpedidos e se classificou para a final da Kings League. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Copa do Mundo de Clubes da Kings League

Além da decisão de domingo, Fúria e Dendele são dois dos quatro representantes do Brasil na etapa mundial, que acontecerá em Paris, na França, entre 1º e 14 de junho. Além dos finalistas, Desimpedidos e Fluxo completam o quarteto que vai representar o país na competição internacional.

No total, participam 32 equipes. Serão sete clubes da Espanha, quatro times da Kings League Américas - que reúne equipes da América Latina -, do Brasil, França e Itália, além de dois representantes da Alemanha. Outros seis times convidados, chamados de "wildcards", terminam de compor a lista dos 32 participantes.