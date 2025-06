O piloto japonês Ai Ogura sofreu um acidente que interrompeu a sessão de treino do MotoGP do Grande Prêmio dos Países Baixos nesta sexta-feira (27). O incidente ocorreu quando faltavam 31 minutos e 55 segundos para o término do treino em Assen, quando a Aprilia do piloto da equipe Trackhouse pegou fogo após atingir a área de brita.

O acidente aconteceu durante o segundo treino livre, na curva 11 do circuito holandês. Ogura perdeu o controle da parte traseira de sua moto - quando a traseira perde aderência e depois a recupera abruptamente, arremessando o piloto. O incêndio na motocicleta provavelmente foi causado por danos no tanque de combustível.

Apesar da violência do acidente, o atual campeão de Moto2 não se feriu. Ogura, que já estava se recuperando de uma lesão na perna sofrida em Silverstone, levantou-se rapidamente e caminhou por conta própria, demonstrando intenção de retornar aos boxes para participar do fim da sessão de treinos do dia e buscar classificação direta para a Q2.

Mais cedo, Marc Marquez sofre acidente

Marc Márquez, líder do campeonato de MotoGP, já havia sofrido um acidente durante os treinos do GP Prêmio dos Países Baixos em Assen. O piloto da Ducati caiu na curva 15 após completar apenas três voltas na sessão desta sexta-feira (27). Apesar do susto, o espanhol conseguiu retornar à pista e assumir a liderança da sessão.

