Conheça os times brasileiros que participarão do Mundial da Kings League

Foram definidos na última sexta-feira (9) os classificados para as semifinais da Kings League Brasil, que também participarão do Mundial, em Paris, na França. Fúria, Desimpedidos GOTI, Fluxo e Dendele são as equipes que disputarão as semifinais e a Kings World Cup Clubs.

G3X e Fúria em campo pela Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Quality Sports Image)

Resultados das quartas de finais

Desimpedidos 5 x 4 Capim

Nyvelados 1 x 4 Fluxo

G3X 4 x 8 Dendele

Saiba mais sobre as equipes

Fúria

Presidida por Neymar e Cris Guedes, a Fúria fez uma campanha convincente. A equipe terminou em primeiro lugar e se classificou direto às semifinais da competição. Leleti, jogador do time, é destaque e artilheiro da competição.

Desimpedidos

O Desimpedidos GOTI, que tem como presidentes os influenciadores Toguro e Yuri 22, classificaram para o Mundial da Kings League após vencer a equipe do Capim no sufoco pelo placar de 5 a 4 nas quartas de final. Agora a equipe tem um grande desafio em passar pela Fúria, time que terminou em primeiro lugar na classificação geral.

Fluxo FC

Presidiado pelo streamer Cerol, o Fluxo conquistou a vaga na Kings World Cup Clubs ao vencer o Nyvelados nas quartas de final. O time terminou como sexto colocado na classificação da primeira fase do torneio, com 12 pontos conquistados.

Dendele

O Dendele tem os streamers Luqueta e Paulinho O Loko como presidentes do clube. A equipe conseguiu uma classificação heroica para a fase de eliminatórias após vencer a última rodada em confronto direto com o Real Elite. Após isso, conquistou outro objetivo ao passar para as semifinais contra um dos favoritos do torneio, a equipe da G3X, que tem Gaules e Kelvin como personagens de destaque.

Confrontos das semifinais

Fúria x Desimpedidos GOTI

Fluxo x Dendele

O que é a Kings League?

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

Foto: Divulgação / Kings League

Desde sua criação, o torneio respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição conquistou rapidamente o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento. O formato foi idealizado pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué.