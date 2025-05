Time de Neymar goleia e garante vaga na final da Kings League Brasil

Após cravar vaga na Copa do Mundo de clubes da Kings League com o primeiro lugar geral na primeira fase, a Furia, time que tem Neymar como um dos presidentes, também garantiu vaga na final da Kings League Brasil.

A equipe busca um título inédito para ficar marcada como a primeira campeã do torneio brasileiro, que começou a ser disputado no final de março. A classificação veio após vencer o time Desimpedidos Goti por 6 a 2 em jogo realizado nesta segunda-feira (12) na Kings League Arena, em Guarulhos, Grande São Paulo.

A partida iniciou com equilíbrio entre os rivais. A Furia vencia apenas por 2 a 1 até a reta final da primeira etapa, quando abriu dois de vantagem. Na virada para o segundo tempo, fez o 4º e o 5º na sequência. Com direito a gol de pênalti do presidente Cris Guedes, que comanda o time ao lado de Neymar, que comemorou provocando os rivais na beira do campo.

O Desimpedidos Goti ainda ensaiou uma reação, fez o segundo gol, mas parou quase todas as chances no goleiro Victão, que fez boa partida na semifinal. Ainda deu tempo da Furia marcar o sexto gol

Ausência de Neymar

Apesar do grande desempenho em campo, o elenco ainda não contou com Neymar na cabine dos presidentes. O atacante do Santos se recupera de uma lesão e tem concentrado os trabalhos no CT do Peixe, no litoral paulista. O jogador só apareceu nas três primeiras rodadas da fase de liga.

Entretanto, Cris Guedes afirmou que espera contar com o amigo no Allianz Parque no próximo domingo (18), quando acontece a grande final da competição. Até a última semana, cerca de 16 mil ingressos já haviam sido comercializados para a partida e alguns setores já estão esgotados.

Como será o Mundial da Kings League

A competição internacional será disputada em Paris, na França, entre os dias 1° e 14 de junho. Os quatro classificados para as semifinais se classificaram para a Copa do Mundo de Clubes. Além da Furia e Desimpedidos Goti, o Dendele FC e o Fluxo FC estarão na etapa mundial.

No total, participam 32 equipes. Serão sete clubes da Espanha, quatro times da Kings League Américas - que reúne equipes da América Latina -, do Brasil, França e Itália, além de dois representantes da Alemanha. Outros seis times convidados, chamados de "wildcards", terminam de compor a lista dos 32 participantes.