Tour de France traz competição de ciclismo para o Rio com 2 mil atletas

O Tour de France, principal competição de ciclismo mundial, chancela a quinta edição do L'Étape Rio by Tour de France que acontece entre esta sexta-feira (27) e domingo no Rio de Janeiro. A prova principal acontece no domingo, às 6h, com largada e chegada na Marina da Glória. A prova reunirá cerca de 2.000 ciclistas em percursos de 59 km e 102 km.

Os participantes enfrentarão rotas que incluem trechos utilizados nas competições dos Jogos Olímpicos Rio 2016, como a Vista Chinesa e Mesa do Imperador, no Parque Nacional da Tijuca. O evento conta com exclusividade de vias, segurança e conforto durante todo o trajeto.

Os ciclistas partirão da Marina da Glória e seguirão pela orla da Zona Sul, passando por Copacabana, Leblon e Ipanema. O percurso também inclui a Enseada de Botafogo, Aterro do Flamengo, Centro Histórico e Zona Portuária. Um dos desafios será a travessia do Túnel Marcello Alencar, localizado 60 metros abaixo do nível do mar.

L'Étape Rio by Tour de France em 2024 (Foto: Divulgação / Agência Ophelia)

Confira dicas para o L'Étape Rio by Tour de France

— Tecnicamente, a melhor estratégia é sempre chegar bem ao final. Quebrado ninguém pedala. A gente brinca que quebrado se arrasta — afirma Fernando Cheles, diretor técnico e de operações do L'Étape Brasil by Tour de France presented by Nubank.

O percurso curto tem 59 km e 720 metros de altitude, enquanto o longo é de 102 km, com 980 metros de altitude. A prova na capital fluminense percorre paisagens icônicas, proporcionando uma experiência diferenciada para os competidores. Saber como encarar cada trecho e poupar energia é essencial para alcançar a linha de chegada.

— Minha recomendação é que os ciclistas tenham um começo de prova bem tranquilo, de aquecimento em bloco, sem fazer mais força do que o necessário. A partir dos 15km, eles entrarão em uma subida dura, de 5km a 6km, pela Vista Chinesa. Haverá uma bela descida depois, em que poderão descansar um pouco mais — orienta Cheles.

O final da prova é praticamente plano, na região do Aterro do Flamengo até a Zona Portuária, com previsão de vento. Os ciclistas passarão por quatro entradas e saídas de túnel com subidas de 60 metros cada, acumulando quase 250 metros de altitude.

— É uma região que realmente a velocidade média é alta para quem quer estar andando em grupo, então minha dica para quem quer acelerar de verdade é ter essa estratégia de saber o momento certo de chegar bem — explica Fernando Cheles.

Evento tem segunda edição em 2025

Esta é a segunda etapa do calendário brasileiro do L'Étape, que já passou por Cunha (SP) e terá sua próxima edição em Campos do Jordão (SP) em 28 de setembro.

O trajeto da prova explora o melhor visual do Rio de Janeiro, com a oportunidade de admirar o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Em toda a prova, a direção do evento e a Prefeitura organizam um reforço no asfalto e garantem segurança total aos atletas com vias fechadas.

As atividades começaram nesta sexta-feira (27) com a abertura do Village na Marina da Glória às 12h, que funcionará como ponto de entrega de kits e contará com expositores e palestras. A programação inclui o Painel Gregario Cycling sobre superação, às 16h30, com Alvaro Pacheco e Rodrigo Evengelho.

No sábado (28), o Village estará aberto das 9h às 20h com painéis sobre experiência no ciclismo com Leandro Bittar e Luciano Pagliarini, elite feminina com Ana Lidia e Nina Boite, triatlo e ciclismo, ciência no ciclismo, além do briefing técnico às 15h30. Também haverá um painel sobre futebol e ciclismo com Ana Lidia e Alan Carvalho.

Após a competição de domingo, está programada uma cerimônia de premiação às 13h.

— É um desafio diferente, de horas de exigência no ambiente urbano. O ciclista é conectado com várias pessoas e elementos técnicos do ciclismo, como curva, frenagem, aceleração, subida e descida. Será um grande fim de semana — declarou Fernando Cheles.