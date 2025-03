Kimi Antonelli rejeita rótulo de ‘substituto’ de Hamilton na Mercedes

O peso de substituir ninguém menos que Lewis Hamilton na Mercedes é algo que Andrea Kimi Antonelli não está disposto a carregar. Assim, o jovem italiano deixou claro que rejeita tal rótulo em sua primeira temporada como piloto da Fórmula 1. Ciente de que tem nas mãos uma "grande oportunidade", ele afirmou que espera apenas ficar longe de erros enquanto constrói um ritmo consistente.

continua após a publicidade

➡️ Verstappen e McLaren são indicados ao Prêmio Laureus, o Oscar do esporte

Da academia direto para a principal categoria do automobilismo mundial, Kimi sabe que terá um desafio e tanto pela frente. Por isso, o piloto já começou a se desvincular da imponente imagem do heptacampeão, agora na Ferrari, na Mercedes.

- Não me sinto como o substituto dele (Hamilton). Eu apenas me sinto como um piloto de F1 da Mercedes. Mas é uma grande oportunidade. Sou muito grato pela confiança e oportunidade que a eles me deram. Ao mesmo tempo, é uma imensa responsabilidade também, porque estou correndo pela Mercedes, a melhor equipe, e eles também têm algumas expectativas, claro. Vou tentar tirar o melhor proveito disso - declarou Antonelli à BBC Sport.

continua após a publicidade

- Realmente quero começar com um ritmo bom e ser consistente a partir daí. E que eu não quero fazer é cometer um grande erro. Porque quando você comete um grande erro, dá alguns passos para trás e leva um pouco de tempo para se recuperar - completou Antonelli.

Integrante do programa da Mercedes desde os 11 anos, Kimi Antonelli será o terceiro piloto mais jovem da história a alinhar para um GP de F1, perdendo apenas para o recordista, Max Verstappen, e Lance Stroll. Ele admitiu que jamais imaginou que seria possível chegar à categoria tão cedo, já que estava no kart há poucos anos.

continua após a publicidade

- Se tivessem me perguntado isso há quatro anos, teria dito que era loucura e não aconteceria. Talvez um pouco mais tarde. Se parar para pensar, há quatro anos, três anos e meio, eu ainda estava no kart. Claro que a F1 sempre foi meu grande sonho, mas não imaginaria que chegaria aqui tão rápido. Estou superfeliz, é um sonho que se tornou realidade - celebrou.

- Quero ter uma corrida limpa, um ritmo agradável, consistente. Mas a mentalidade será a mesma, ir para a pista e tentar vencer, tentar ser o mais rápido possível, obter o melhor resultado possível - finalizou Antonelli.

Kimi Antonelli chegou à F1 cercado de muita curiosidade, não apenas pelo fator Hamilton com a Mercedes, mas muito em função do que ele mesmo construiu ao longo da impressionante carreira nas categorias de base. Antes da Fórmula 1, o italiano conta com títulos em quase todas as séries que disputou. Era, portanto, um dos nomes naturais na lista de Toto Wolff para formar dupla com George Russell.

Sem Hamilton, a Mercedes terá Antonelli e Russell como dupla para a F1 2025 (Foto: Mercedes)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando começa a F1 2025?

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.