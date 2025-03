F1: Chefe da Alpine elogia Doohan após desempenho positivo nos testes

Jack Doohan recebeu elogios do chefe da equipe Alpine de Fórmula 1, Oliver Oakes, por sua resposta "enérgica" às especulações sobre seu futuro na categoria. O australiano, de 22 anos, estreou pela equipe francesa em Abu Dhabi no final de 2023 e se prepara para sua primeira corrida em casa, no Grande Prêmio da Austrália, em 16 de março.

No entanto, seu lugar na equipe ainda é incerto, já que o argentino Franco Colapinto, recém-chegado da Williams com um contrato de longo prazo, aguarda nos bastidores. Quando questionado sobre se se sentia prejudicado pelas especulações, Doohan reagiu de forma contundente, o que foi destacado por Oakes.

- Fiquei muito orgulhoso da atitude agressiva dele com todos vocês - disse o chefe da equipe após os testes de pré-temporada no Bahrein, que evitou confirmar quantas corridas Doohan fará, mas defendeu o piloto.

- Na verdade, eu sinto por ele, porque entendo que todo mundo quer o clickbait e esse é um tópico de discussão. Mas acho que ele também deveria ter um pouco de espaço para continuar com isso por algumas rodadas - completou.

Jack Doohan, da Alpine, nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 2025 (Foto: FADEL SENNA / AFP)

Oakes ressaltou que Doohan tem lidado bem com a pressão e que a Alpine está focada em começar a temporada com ele e Pierre Gasly.

- Acho que ele fez um ótimo trabalho bloqueando o barulho e seguindo em frente - começou.

- Flavio Briatore disse que não. Vamos começar a temporada com Jack e Pierre e depois vamos ver como tudo vai acontecer. Acho que fomos realmente honestos como equipe sobre o que estamos fazendo. Estou bem tranquilo com isso, Jack apenas segue em frente e também deixa a equipe seguir em frente - afirmou o chefe de equipe

A Fórmula 1 retorna no dia 14 de março, para a abertura do campeonato de 2025, em Albert Park, na Austrália.