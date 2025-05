Ketleyn Quadros exalta Bia Souza no judô: ‘Papel fantástico’

Ketleyn Quadros, primeira brasileira medalhista mulher em um esporte individual, analisou, em entrevista ao Lance!, a construção do legado de Bia Souza no judô brasileiro. Atual representante do judô na Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB), a atleta afirmou que a judoca está fazendo um bom caminho na modalidade. Assista ao vídeo acima.

— A Bia, querendo ou não, já está colaborando com esse legado. Acredito que não tem como se tornar uma campeã olímpica sem saber quem começou. Sem ter toda a sua transformação de levantar e cair na modalidade e saber que outros passaram por um processo para hoje você estar em uma situação melhor — afirmou a judoca.

A atleta também comentou o papel de Bia Souza no judô. Ela destacou que, além de competir, a atleta ainda participa de diversas ações fora dos tatames. Nos Jogos de Paris, em 2024, Bia Souza foi a primeira atleta a conquistar uma medalha de ouro naquela olimpíada.

O tão sonhado ouro! Em sua primeira participação em Olimpíadas, Bia Souza conquistou a medalha de ouro em Paris (Foto: Luis Robayo / AFP)

— A Bia Souza faz um papel fantástico. Eu sou suspeita para falar, ela é maravilhosa. Ela é aquela pessoa competente dentro e fora dos tatames. Mesmo muito nova, você vê que ela está competindo e ainda participando de muitas ações. Hoje a Bia está plantando sementes para novas vias que estão por vir.

Campanha de Bia Souza no judô

Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, a judoca foi campeã olímpica, conquistando a medalha de ouro. Até aquele dia, o Brasil ainda não tinha visto uma medalha dourada. Ela também fez parte da equipe mista que levou a medalha de bronze em Paris.

Em 2025, Bia Souza ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano e Oceania de Judô.