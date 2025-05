O Caira foi o grande campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol PC 2025, principal competição do calendário nacional da modalidade. E quis o destino que a bola do título caísse nos pés do líder da equipe: o capitão Jefferson Luís.

No tempo regulamentar, empate por 1 a 1. Vinigol marcou para o Cruzmaltino, enquanto Dudu balançou as redes para o Caira. Nas cobranças de pênaltis, o time mato-grossense converteu todas as finalizações, enquanto o adversário desperdiçou uma tentativa. Coube a Jefferson selar a conquista com a última cobrança, que garantiu a taça.

- Eu vou resumir rapidamente. Do meio até a marca do pênalti passa um filme — de todos os treinos, de todas as dificuldades que enfrentamos diariamente. Todo mundo conhece a nossa modalidade, que sempre foi vista, mas nunca totalmente valorizada. Hoje fico muito feliz por estarmos sendo reconhecidos em todo o Brasil, e também por vocês, que estão engrandecendo o nosso esporte. É uma emoção muito grande. Passa um filme. E quando você consegue reverter o pênalti e, consequentemente, transformar isso em gol e em título, é uma emoção inexplicável. Estou muito feliz. É incrível - disse.

Vasco e Caira vinham se encontrando nas últimas finais do Brasileiro de futebol PC. Além de 2024, o Vasco da Gama levou a vantagem sobre o mesmo adversário em 2023, enquanto em 2022 a taça ficou com o time sul-mato-grossense. Cabe ressaltar que ambas as equipes contam com atletas convocados para a Seleção Brasileira de Futebol PC.

- Temos essa rivalidade há anos. Muitos jogadores do Vasco estão na seleção, como o Caira. Somos amigos de seleção, já nos conhecemos bem, e há uma rivalidade muito grande. E isso é bom. É isso que temos que mostrar: que a nossa inclusão deve acontecer juntos - finalizou Jefferson.

Final foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Artilharia e Campanhas

O atacante Vinigol, do Vasco, foi o artilheiro do torneio com oito gols. Em segundo lugar ficou Evandro, também do Vasco, com quatro gols, seguido por Jeferson, do Caira.

Na campanha geral, o Vasco somou quatro vitórias e um empate, justamente na final. Os triunfos foram sobre CEMDEF/MS, APBS Santos/SP e CETEFE/DF. A equipe marcou 20 gols e sofreu apenas dois.

Já o Caira também encerrou sua participação com quatro vitórias e um empate. Os adversários vencidos foram CETEFE/DF, APBS Santos/SP e Otimismo/RJ. O time marcou 15 gols e sofreu seis.

Como funciona o futebol PC?

O futebol PC, também conhecido como futebol de sete, é uma modalidade disputada por atletas do gênero masculino com paralisia cerebral decorrente de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. Cada equipe tem sete jogadores, incluindo o goleiro, e as partidas são disputadas em dois tempos de 30 minutos.

As regras são definidas pela Fifa, com adaptações feitas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais (CP-ISRA). No futebol PC não há a regra de impedimento e a cobrança de lateral pode ser feita com apenas uma das mãos.