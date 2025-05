Bira lamenta vice, mas valoriza campanha no Brasileiro de Futebol PC

O Vasco da Gama, do meio-campista Bira, ficou com o segunda lugar na disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol PC 2025, principal competição do calendário nacional da modalidade. A equipe carioca até abriu o placar no jogo, mas viu o Caira empatar e conquistar o título nos pênaltis.

- Foi um jogo bastante difícil. O time adversário é a base da Seleção Brasileira de Futebol PC. A gente já esperava um jogo complicado. Infelizmente, não conseguimos vencer nos pênaltis, mas o trabalho continua. Vamos seguir nessa pegada para o próximo ano. Se Deus quiser, vamos continuar chegando às finais e, com fé, conseguir vencer o Caira - disse Bira.

Um dos melhores do mundo na modalidade, Bira foi um dos destaques da equipe finalista e mostrou personalidade dentro e fora de campo. Mesmo enfrentando um incômodo no joelho, teve atuação segura e contribuiu para a boa performance coletiva. Após a partida, o camisa 10 analisou o desempenho e projetou os próximos passos:

- Eu, particularmente, cheguei com um pequeno problema no joelho, nada muito grave, mas a equipe se comportou bem. Fomos bem, eu fui bem também. Agora é seguir em frente. O trabalho não para, é manter esse ritmo. Se Deus quiser, no ano que vem estaremos novamente nessa disputa - explica.

- Com certeza fica um gostinho amargo, mas Deus sabe de todas as coisas, e está tudo certo - finaliza.

Artilharia e Campanhas

O atacante Vinigol, do Vasco, foi o artilheiro do torneio com oito gols. Em segundo lugar ficou Evandro, também do Vasco, com quatro gols, seguido por Jeferson, do Caira.

Na campanha geral, o Vasco somou quatro vitórias e um empate, justamente na final. Os triunfos foram sobre CEMDEF/MS, APBS Santos/SP, CETEFE/DF e novamente o Caira, na decisão. A equipe marcou 20 gols e sofreu apenas dois.

Já o Caira também encerrou sua participação com quatro vitórias e um empate. Os adversários vencidos foram CETEFE/DF, APBS Santos/SP, Otimismo/RJ e Vasco, na fase de grupos. O time marcou 15 gols e sofreu seis.

Histórico

Vasco e Caira vinham se encontrando nas últimas finais do Brasileiro de futebol PC. Além de 2024, o Vasco da Gama levou a vantagem sobre o mesmo adversário em 2023, enquanto em 2022 a taça ficou com o time sul-mato-grossense. Além disso, ambas as equipes contam com atletas convocados para a Seleção Brasileira de Futebol PC.

Final foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Como funciona o futebol PC?

O futebol PC, também conhecido como futebol de sete, é uma modalidade disputada por atletas do gênero masculino com paralisia cerebral decorrente de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. Cada equipe tem sete jogadores, incluindo o goleiro, e as partidas são disputadas em dois tempos de 30 minutos.

As regras são definidas pela Fifa, com adaptações feitas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais (CP-ISRA). No futebol PC não há a regra de impedimento e a cobrança de lateral pode ser feita com apenas uma das mãos.