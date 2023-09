O camisa 7 do Real Madrid retornou aos gramados nesta quarta-feira (27) na vitória por 2 a 0 sobre o Las Palmas, no Santiago Bernabéu, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Recuperado de lesão, Vinicius Junior entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo e teve uma atuação discreta.