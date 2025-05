Ana Hissa estreia como comentarista na Globo em transmissão do Jungle Fight 136

Neste sábado (24), a jornalista e comentarista Ana Hissa fará sua estreia como comentarista na TV Globo, durante a exibição da luta principal do Jungle Fight 136, na 'Faixa Combate', iniciativa da emissora que leva ao público da TV aberta as principais lutas do cenário nacional e internacional. Reconhecida por sua atuação no Canal Combate, Ana leva agora sua experiência e paixão pelas artes marciais a um público ainda maior.

Com mais de duas décadas dedicadas ao jornalismo esportivo, Ana Hissa é uma das principais vozes femininas na cobertura de lutas no Brasil. Formada em jornalismo pela PUC-Rio, iniciou sua carreira na TV Globo em 2003. Desde então, desempenhou diversas funções, incluindo a criação dos programas 'Sensei sportv' e 'Giro Combate'. Em 2014, tornou-se a primeira correspondente internacional de lutas da emissora, com base em Las Vegas.

A transmissão da luta principal do ‘Jungle Fight 136’ vai ao ar neste sábado, logo após o programa 'Altas Horas'.