Jungle Fight 136: confira data, card completo e onde assistir

A cidade de São Paulo será palco de um dos confrontos mais aguardados do MMA nacional. Neste sábado (24), o Jungle Fight 136 promove com um card recheado e duas disputas de cinturão, incluindo a revanche entre o sergipano Anderson “Astro da Maldade” e o paulista Vanderlei “Soul Glo”, pela unificação do título meio-médio (até 77kg). O evento terá transmissão da Globo (aberta), do SporTV (fechado) e Combate (streaming).

Na primeira vez em que se enfrentaram, em outubro de 2023, no Jungle Fight 121, Soul Glo começou melhor e chegou a aplicar um knockdown, mas viu Astro da Maldade reverter o cenário com um arm lock certeiro ainda no primeiro round.

Além da luta principal, o Jungle Fight 136 também contará com a disputa do cinturão peso-palha feminino, em um duelo São Paulo x Distrito Federal. Atual campeã, a paulista Laura Vasconcelos defende o título contra a desafiante brasiliense Laura Fontoura.

O evento tem início às 20h (de Brasília), no horário de Brasília. Sportv e Combate transmitem o card na íntegra, enquanto a Globo entra ao vivo logo após o Altas Horas com as disputas de cinturão.

Confira abaixo o card completo do evento:

Jungle Fight 136

São Paulo (SP)

Sábado, 24 de maio de 2025

77kg (Cinturão): Anderson Astro da Maldade (SE) x Vanderlei Soul Glo (SP) 52kg (Cinturão): Laura Vasconcelos (SP) x Laura Fontoura (DF) 57kg: Matheus "The Future" Nery (AL) x Alef Martins (SP) 66kg: Alan Adler (MG) x Mateus Fidelis (MG) 57kg: Douglas Silva (SP) x Guilherme Alves (SP) 66kg: Emerson Apache (SP) x Clemente Marreta (SP) 66kg: Manoel Aranha (PA) x Everton Nascimento (RJ) 61kg: Gabriel Filipini Sperto (SP) x Welison Lima (SP) 57kg: Tulio Macena (BA) x Gabriel Fermino de Oliveira (SP) 70,4kg: Gabriel Mollotov (SP) x Leandro Silva de Souza (SP) 61kg: Manuela Vitória Rodrigues Pinto (SP) x Lara Gouterres (RS) 66kg: João Victor Fontoura de Oliveira (BA) x Paulo Cezar (SP) 65kg (Peso combinado): Jefferson Fernandes (SP) x Alex de Jesus (BA)