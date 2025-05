Julia Coutinho é ouro no solo na Copa do Mundo da Eslovênia

As finais da Copa do Mundod e Ginástica, realizadas neste domingo, na Eslovênia, ficaram marcadas por brasileiras no mais alto lugar do pódio. Julia Coutinho, jovem talento de 15 anos, ganhou medalha de ouro ao conquistar o público ao som de “Maria, Maria”, de Milton Nascimento. Com a nota de 13,100, a ginasta conquistou o primeiro lugar. Na mesma prova, Gabriela Barbosa ficou com a prata, com a nota de 12,733.

Na prova da trave, Gabriela Bouças ganhou a medalha de bronze. Na modalidade masculina, outra dobradinha veio com Lucas Bittencourt levando ouro, e Patrick Sampaio com a prata. Novos talentos estão mantendo o Brasil em seu alto desempenho na modalidade, suprindo ausências de atletas como Rebeca Andrade.

Com o amor pela ginástica desde os seis anos, Julia Coutinho sonhava em participar das Olimpíadas ao assistir pela televisão os Jogos de 2016, ano em que Flávia Saraiva emocionava os telespectadores ao ser finalista na prova de trave e na competição por equipes.

Com o principal torneio se aproximando, o Campeonato Mundial que se inicia em outubro, com as boas apresentações da nova geração, é possível que a Confederação Brasileira tome a decisão de misturar as atletas já experientes, como Rebeca Andrade e Saraiva, com as jovens medalhistas.

Na prova da trave, Gabriela Bouças conquistou a sua segundo medalha no campeonato. Após ter conquistado o bronze no último sábado (17), na disputa das barras assimétricas, ela pode repetir o feito da medalha. Ficou em terceiro lugas atrás da britânica Georgia Mae Fenton, com 13,166, e a prata ficou com a eslovena Lucija Hribar, com 12,700.

Desempenho masculino

Com as dobradinhas femininas se repetindo, no domingo foi a vez da masculina. Lucas Bittencourt conquistou a nota 13,500 e subiu no lugar mais alto do pódio. Com seus 31 anos e 10 anos de experiencia na Seleção Brasileira, pode dar ainda mais visibilidade ao seu trabalho com a medalha de ouro. Patrick Sampaio ocupou o segundo lugar com a nota 13,466, com 22 anos e já com competições internacionais em seu currículo, segue ganhando experiências e aprimorando seus movimentos para chegar cada vez mais forte na disputa da vaga olímpica.

