Copa do Mundo de Ginástica tem Brasil em dose dupla no pódio

No primeiro dia de finais da Copa do Mundo de Ginástica na Eslovênia, o Brasil teve dobradinha e duas atletas da nova geração subiram ao pódio. Gabriela Barbosa conquistou a medalha de prata e Gabriela Bouças ficou com o bronze e seguem representando o país que segue forte em competições internacionais.

Gabriela Barbosa, de apenas 17 anos, soma medalhas em campeonatos como Sul-Americano e Pan-Americanos, mas somente neste sábado (17) teve sua primeira medalha em um pódio intercontinental. A atleta garantiu a nota de 12,666, ficou atrás apenas da eslovena Lucija Hribar, com 12,400. A Gabriela Bouças, com 16 anos, representante do Flamengo, já soma participações e medalhas no Campeonato Brasileiro adulto em 2024, neste ano, integrou a equipe que esteve presente no Jesolo, competição realizada na Itália. Ganhou sua medalha de bronze com a nota de 12,100.

Disputa segue no domingo

O Brasil ainda terá representações no domingo (18), com Julia Coutinho, destaque nas eliminatórios do solo. Gabriela Barbosa teve a segunda melhor nota no solo e Gabriela Bouças foi a segunda melhor nota na trave.

Já na competição masculina, Lucas Bitencourt se apresenta nas finais de barra fixa, com a terceira melhor nota e sétima nas paralelas. Johnny Oshiro teve a segunda melhor colocação nas paralelas e Patrick Correa ficou com a sexta posição na barra fixa.

Rebeca Andrade e Flávia Saraiva de fora

Os principais nomes da modalidade como Rebeca Andrade e Flávia Saraiva ainda estão de fora das disputas internacionais. Andrade está de fora desde as Olimpíadas de Paris, em 2024, quando teve o grande momento de subir ao pódio por quatro vezes, ela continua apenas focadas em seus treinamentos. Já Flávia Saraiva realizou uma cirurgia após as olimpíadas e também se encontra com a cabeça apenas nos treinos. Sendo assim, a comissão técnica pode aproveitar os novos talentos e testar a nova geração em grandes competições internacionais, com isso, elas vão ganhando confiança e de quebra, somam medalhas para o país.

