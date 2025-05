Conjunto da ginástica rítmica encontra Chitãozinho e Xororó

Depois do sucesso na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Portimão, com três medalhas de ouro, o conjunto brasileiro encontrou a dupla Chitãozinho e Xororó, dona do clássico 'Evidências', que embalou a série mista da equipe.

- Que surpresa incrível! Ídolos de várias gerações, cresci escutando Chitãozinho e Xororó com meus pais nas viagens de férias nos finais de ano e também me lembro de ir cantando com as amigas na longas viagens de ônibus para as competições. Que honra conhecê-los, que honra este encontro, que honra conseguirmos desfrutar de um sonho realizado através do esporte - comentou a treinadora Camila Ferezin.

Ginástica Rítmica vive grande fase

A disputa da Copa do Mundo de Portimão marcou oficialmente o início do ciclo olímpico de Los Angeles 2028 para a ginástica rítmica brasileira. No conjunto, o Brasil teve uma passagem perfeita e a equipe formada por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Ana Luiza Franceschi, Nicole Pircio e Bárbara Urquiza conquistou os três ouros possíveis: na classificação geral, na série de fitas e série mista.

No individual, destaque para Babi Domingos, que foi a sexta colocada na final do arco. Em Paris, ela se tornou a primeira brasileira a disputar uma decisão de individual geral nos Jogos Olímipicos.

Brasil teve boa estreia na temporada em Portugal (Foto: Divulgação/ CBG)

Mundial no Rio

O Brasil sediará, pela primeira vez na história, o Mundial de Ginástica Rítmica. A competição acontece entre os dias 20 e 24 de agosto, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O primeiro lote de ingressos, disponibilizados na última terça-feira (13), foram esgotados em três horas de venda.

A competição é a principal do calendário da ginástica rítmica em 2025 e a expectativa da Federação Internacional de Ginástica (FIG) é de que 400 atletas de 70 países diferentes participem da disputa. Nos dois primeiros dias, estão programadas as qualificatórias individuais, enquanto as finais por aparelhos e no conjunto devem acontecer a partir do terceiro dia.