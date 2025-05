Campeões do Troféu Brasil disputam Copa do Mundo de Ginástica

A partir desta quinta-feira (15), o Brasil começa a disputar a etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística em Koper, na Eslovênia. Patrick Correa e Johny Oshiro, medalhistas de ouro no Troféu Brasil, realizado no último final de semana, serão os representantes do país entre os homens.

continua após a publicidade

➡️Conjunto da ginástica rítmica encontra Chitãozinho e Xororó

A delegação brasileira embarcou diretamente da capital federal, sede do Troféu Brasil, para a Copa do Mundo. Patrick Correa, que conquistou o ouro no solo, destacou a competição nacional como um 'teste' para o próximo compromisso. Além dele, Johnny Oshiro, campeão no cavalo com alças, e Lucas Bitencourt, prata no solo, também representam o país.

- Estou contente com meus resultados em Brasília, com a qualidade do trabalho apresentado. A gente treinou bastante para chegar da melhor forma possível, tanto para o Troféu como para a Copa, na Eslovênia. Aqui já tivemos um grande desafio, uma prévia do que teremos lá. Estou confiante. Espero representar o Brasil da melhor forma possível - projetou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na delegação feminina, o destaque fica por conta de Júlia Coutinho, que estreou no cenário internacional em 2025 no Troféu Cidade de Jesolo, na Itália. Na ocasião, ela foi à final do solo e foi a quinta melhor colocada no aparelho. Gabriela Barbosa e Gabriela Bouças também disputarão a Copa do Mundo da Eslovênia.

Júlia Coutinho, Gabriela Barbosa e Gabriela Bouças competição em Koper (Foto: Divulgação/ CBG)

Confira a programação da Copa do Mundo de Ginástica

15 de maio

10h: qualificatórias do salto feminino, do solo masculino e do cavalo sem alças masculino 12h30: qualificatórias das barras assimétricas femininas e das argolas masculinas

16 de maio

10h: qualificatórias da trave feminina, do salto masculino e das barras paralelas masculina 12h30: qualificatórias do solo feminino e da barra fixa masculina

17 de maio

8h: finais do salto feminino, solo masculino, cavalo sem alças masculino, barras assimétricas femininas e argolas masculinas

18 de maio