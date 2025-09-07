Caio Souza e Sophia Weisberg conquistam brasileiro de ginástica
Caio soma 80.950 pontos e Sophia alcança 51.231
Promessas olímpicas, os ginastas Caio Souza, representante do Minas Tênis Clube e da Seleção Brasileira principal, e Sophia Weisberg, do Esporte Clube Pinheiros, conquistaram as medalhas de ouro na categoria individual geral do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. A competição acontece em Recife e terá as finais por aparelhos neste domingo (7), a partir das 13h30.
As finais por aparelhos reunirão os oito melhores atletas em cada modalidade.
▶️Para assistir ao vivo, acompanhe no link a partir das 13h30;
Caio Souza somou 80.950 pontos nos seis aparelhos da competição masculina, superando Yuri Guimarães, da Agith de São Caetano do Sul (SP), que ficou com a prata ao totalizar 78.450 pontos. Vitaliy Guimarães, também do Minas, completou o pódio com 77.850 pontos.
Na categoria feminina, Sophia Weisberg alcançou o primeiro lugar no individual geral com 51.231 pontos. As atletas do Flamengo Isabel Ramos e Julia Coutinho ficaram com a prata e o bronze, somando 50.399 e 50.133 pontos, respectivamente.
Desempenho por equipes:
Na disputa por equipes masculina, o Minas Tênis Clube garantiu o título ao acumular 233.450 pontos.
O Esporte Clube Pinheiros ficou com a segunda colocação, somando 232.700 pontos, com a equipe formada por Patrick Correa, Diogo Paes, João Perdigão, Leonardo Souza, Erick Domingues e Diogo Rodrigues.
A Agith conquistou o bronze com 231.700 pontos, tendo em sua formação Yuri Guimarães, Johnny Oshiro, Murilo Pontedura, Felipe Bono, Bernardo Santos e Tomas Florencio.
O Clube de Regatas Flamengo venceu a competição por equipes feminina ao totalizar 153.831 pontos. O Pinheiros obteve a medalha de prata com 152.161 pontos, enquanto o SESI-SP completou o pódio com 146.096 pontos.
