Caio Souza e Sophia Weisberg conquistam brasileiro de ginástica

Promessas olímpicas, os ginastas Caio Souza, representante do Minas Tênis Clube e da Seleção Brasileira principal, e Sophia Weisberg, do Esporte Clube Pinheiros, conquistaram as medalhas de ouro na categoria individual geral do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. A competição acontece em Recife e terá as finais por aparelhos neste domingo (7), a partir das 13h30.

As finais por aparelhos reunirão os oito melhores atletas em cada modalidade.

Caio Souza somou 80.950 pontos nos seis aparelhos da competição masculina, superando Yuri Guimarães, da Agith de São Caetano do Sul (SP), que ficou com a prata ao totalizar 78.450 pontos. Vitaliy Guimarães, também do Minas, completou o pódio com 77.850 pontos.

Na categoria feminina, Sophia Weisberg alcançou o primeiro lugar no individual geral com 51.231 pontos. As atletas do Flamengo Isabel Ramos e Julia Coutinho ficaram com a prata e o bronze, somando 50.399 e 50.133 pontos, respectivamente.

Sophia Weisberg conquista ouro no individual geral no Campeonato Brasileiro (Foto: MelogymCBG)

Desempenho por equipes:

Na disputa por equipes masculina, o Minas Tênis Clube garantiu o título ao acumular 233.450 pontos.

O Esporte Clube Pinheiros ficou com a segunda colocação, somando 232.700 pontos, com a equipe formada por Patrick Correa, Diogo Paes, João Perdigão, Leonardo Souza, Erick Domingues e Diogo Rodrigues.

A Agith conquistou o bronze com 231.700 pontos, tendo em sua formação Yuri Guimarães, Johnny Oshiro, Murilo Pontedura, Felipe Bono, Bernardo Santos e Tomas Florencio.



O Clube de Regatas Flamengo venceu a competição por equipes feminina ao totalizar 153.831 pontos. O Pinheiros obteve a medalha de prata com 152.161 pontos, enquanto o SESI-SP completou o pódio com 146.096 pontos.