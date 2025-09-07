O Flamengo reafirmou sua hegemonia na ginástica feminina brasileira e conquistou o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025. A conquista por equipes ocorreu neste sábado (6), no ginásio Geraldão, em Recife.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Mesmo sem Rebeca Andrade e Jade Barboza na equipe, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Isabel Ramos, Julia Coutinho, Gabriela Vieira, Ana Paula Delgado e Maria Eduarda Pinto carregaram a responsabilidade e garantiram o título rubro-negro.

Com duas medalhistas olímpicas na equipe (Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira), a equipe do Flamengo atingiu um total de 153.831 pontos, com uma vantagem de 1.670 pontos sobre a equipe da também medalhista olímpica Júlia Soares.

continua após a publicidade

Ginastas do Flamengo conquistam título brasileiro por equipes - Lorran Oliveira (Foto: Melogym/CBG)

O Pinheiros ficou com a medalha de prata ao somar 152.161 pontos na competição. O Sesi-SP completou o pódio na terceira posição, totalizando 146.096 pontos.

Além de Flávia e Lorrene, Isabel Ramos, Julia Coutinho, Gabriela Vieira, Ana Paula Delgado e Maria Eduarda Pinto também brilharam pelo Flamengo e foram primordiais no título Rubro-Negro. O clube carioca também conquistou o título na categoria infantil, reforçando sua posição no cenário nacional da modalidade.

continua após a publicidade

➡️ Com título do US Open, Sabalenka fatura maior prêmio da história do tênis feminino

Disputa no individual geral

Nas disputas individuais, as atletas do Flamengo também obtiveram resultados expressivos. Isabel Ramos garantiu a medalha de prata no individual geral com 50.399 pontos, enquanto Julia Coutinho ficou com o bronze ao somar 50.133 pontos, tendo pontuado 13.500 pontos no solo, a maior nota do aparelho.

Contudo, o maior destaque foi para a ginasta Sophia Weisberg, do Pinheiros, que conquistou o ouro com impressionantes 51.231 pontos.

Final individual do solo será disputada neste domingo (7)

Julia Coutinho destacou-se no solo ao registrar 13.500 pontos, a maior nota do dia nesse aparelho. Sua companheira de equipe, Gabriela Vieira, também avançou para a final do solo com a terceira melhor pontuação: 12.900.

As finais por aparelho acontecem neste domingo (7), a partir das 13h30. O Flamengo terá duas representantes em cada aparelho, com exceção do salto.

▶️Para assistir ao vivo, acompanhe no link a partir das 13h30;

Medalhistas olímpicas brilham pelo Flamengo

Nas barras assimétricas, Lorrane Oliveira liderou com 13.000 pontos. Na trave, Flávia Saraiva impressionou os juízes e o público ao registrar 13.933 pontos, a maior pontuação do dia nesse aparelho.