Superando sua nota nas Olimpíadas de Paris, que lhe deu o 7º lugar, Flávia Saraiva superou seus próprios limites e alcançou incríveis 13.933 com sua apresentação na trave pelo Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. A nota vai mantendo Flávia na primeira colocação do aparelho (ainda em andamento).

Nas Olimpíadas de París 2024, Rebeca Andrade foi a primeira atleta fora do pódio no individual da trave. Ela pontuou 13.933, mesma nota de Flávia no Brasileiro de Ginástica. O ouro ficou com a italiana Alice D'Amato, a prata com a chinesa Yaqin Zhou e o bronze com a italiana Manila Esposito.

Flávia Saraiva na trave no Brasileiro de ginástica

Júlia Soares, sua companheira de Seleção, pontuou 12.933, sem nenhum grande erro. A pontuação mais baixa se deve em função da dificuldade da série da atleta ser menor em comparação com a de Flávia.

📆Neste sábado (6), acontecem as classificatórias femininas e masculinas do Brasileiro de ginástica. Confira a agenda;

6 de setembro

9h25 às 11h30: classificatória feminina

9h25 às 11h55: classificatória masculina

15h25 às 17h30: classificatória feminina

15h25 às 17h55: classificatória masculina

18h00 às 18h30: premiação do individual geral e por equipes

7 de setembro

14h05: finais do solo masculino

14h38: finais do salto feminino e do cavalo com alças

15h11: finais das barras assimétricas e das argolas

16h05: finais da trave e do salto masculino

16h46: finais do solo feminino e das barras paralelas

17h19: final da barra fixa

18h00: premiação

Mais sobre o campeonato

O Campeonato Brasileiro de ginástica está sendo disputado neste final de semana, no Ginásio Geraldão (Geraldo Magalhães), em Recife - capital pernambucana.

Dentre as 144 atletas inscritas, os maiores destaques são: Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, atletas da Seleção Brasileira de ginástica artística.