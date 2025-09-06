menu hamburguer
Brasileiro de ginástica: Flávia Saraiva repete nota olímpica de Rebeca Andrade na trave

Finais serão disputadas neste domingo (7)

Flávia Saraiva
imagem cameraFlavia brilhou na trave (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
16:54
Atualizado há 1 minutos
Superando sua nota nas Olimpíadas de Paris, que lhe deu o 7º lugar, Flávia Saraiva superou seus próprios limites e alcançou incríveis 13.933 com sua apresentação na trave pelo Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. A nota vai mantendo Flávia na primeira colocação do aparelho (ainda em andamento).

Nas Olimpíadas de París 2024, Rebeca Andrade foi a primeira atleta fora do pódio no individual da trave. Ela pontuou 13.933, mesma nota de Flávia no Brasileiro de Ginástica. O ouro ficou com a italiana Alice D'Amato, a prata com a chinesa Yaqin Zhou e o bronze com a italiana Manila Esposito.

Flávia Saraiva na trave no Brasileiro de ginástica

▶️Assista à apresentação abaixo;

Júlia Soares, sua companheira de Seleção, pontuou 12.933, sem nenhum grande erro. A pontuação mais baixa se deve em função da dificuldade da série da atleta ser menor em comparação com a de Flávia.

Assista ao vivo;

📆Neste sábado (6), acontecem as classificatórias femininas e masculinas do Brasileiro de ginástica. Confira a agenda;

6 de setembro
9h25 às 11h30: classificatória feminina
9h25 às 11h55: classificatória masculina
15h25 às 17h30: classificatória feminina
15h25 às 17h55: classificatória masculina
18h00 às 18h30: premiação do individual geral e por equipes

7 de setembro
14h05: finais do solo masculino
14h38: finais do salto feminino e do cavalo com alças
15h11: finais das barras assimétricas e das argolas
16h05: finais da trave e do salto masculino
16h46: finais do solo feminino e das barras paralelas
17h19: final da barra fixa
18h00: premiação

Mais sobre o campeonato

O Campeonato Brasileiro de ginástica está sendo disputado neste final de semana, no Ginásio Geraldão (Geraldo Magalhães), em Recife - capital pernambucana.

Dentre as 144 atletas inscritas, os maiores destaques são: Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, atletas da Seleção Brasileira de ginástica artística.

Juntas, Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira conquistaram uma medalha inédita para a ginástica feminina (Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)

