Jovens brasileiros são campeões no Roland Garros Junior 

Após se sagrarem campeões da edição 2025 do Roland Garros Junior, o maior torneio juvenil da América do Sul, os brasileiros Pietra Rivoli e Pedro Chabalgoity puderam aproveitar experiências exclusivas nos bastidores do torneio de Paris, na França.

Os jovens atletas participaram de um treino especial entre os vencedores das edições do Brasil e do Japão, país que recebe a versão asiática da competição.

Em seguida, os dois brasileiros realizaram um tour pelo estádio, conhecendo os bastidores das principais arenas de Roland Garros, incluindo áreas restritas a atletas e membros oficiais. Além de poder acompanhar partidas ao vivo e respiraram de perto a atmosfera de um Grand Slam na maior quadra da competição, a Philippe Chatrier.

Pietra e Pedro ainda tiraram a tradicional foto oficial ao lado de Gilles Moretton, o presidente da Federação Francesa de Tênis (FFT), além dos presidentes da COSAT, Rafael Westrupp, e da ATF, Yuriy Polsky. As duas entidades são parceiras da FFT na viabilização e realização do torneio na América do Sul e na Ásia.

— Roland Garros é mais do que um torneio! É um lugar onde sonhos se tornam realidade. Temos orgulho de abrir suas portas para uma nova geração de campeões e celebrar seu talento, sua paixão e sua jornada — disse o presidente.

Pietra Rivoli e Pedro Chabalgoity na foto com o presidente da FTT e os campeões da Ásia (Crédito: Johan Sonnet/FFT)

João Fonseca avança para a terceira fase

João Fonseca venceu o francês Pierre-Hugues Herbert (de 34 anos e 147º), por 7/6 (4), 7/6 (4) e 6/4, em 2h54m. Com o feito, o carioca garantiu o melhor ranking da carreira: 54º (em março, ele chegou ao 59º lugar).

O brasileiro é o mais jovem desde 2005 a alcançar a terceira rodada de Roland Garros sem perder sets. O último foi ninguém menos do que o recordista de títulos (14), o espanhol Rafael Nadal.